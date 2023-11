Plastikowe butelki są często wyrzucane bez zastanowienia się, w jaki sposób można je ponownie wykorzystać w codziennym życiu. Jednak te powszechne przedmioty mogą być bardzo przydatne w różnych sytuacjach.

Doświadczone gospodynie domowe znają kilka życiowych hacków, które zamienią plastikowe butelki w przydatne narzędzia. Zostało to napisane przez Znay.ua.

Plastikowa butelka jako podstawa lampy awaryjnej

W przypadku braku prądu, plastikowa butelka może stać się podstawą lampy awaryjnej. Do stworzenia tego urządzenia wystarczy pusta butelka i latarka LED z telefonu komórkowego. Po umieszczeniu latarki wewnątrz butelki i napełnieniu jej wodą, światło zostanie rozproszone przez warstwę wody i oświetli otaczającą przestrzeń. Jest to bardzo przydatne w przypadku awarii zasilania.

Plastikowa butelka jako uchwyt na papier toaletowy

Plastikowa butelka może stać się niezastąpionym uchwytem na rolkę papieru toaletowego. Aby to zrobić, należy odciąć górną część butelki i wykonać dwa otwory naprzeciwko siebie za pomocą grubej igły. Następnie włożyć rolkę papieru toaletowego do butelki i przewlec końce rolki przez otwory. Przymocuj rolkę do szpikulca do grilla, który umieść w tulei rolki. Masz teraz poręczny uchwyt na papier toaletowy.

Plastikowa butelka jako prowizoryczna konewka

Czasami trzeba szybko wlać płyn do pojemnika z wąską szyjką, a brak lejka może stanowić problem. W takim przypadku z pomocą może przyjść plastikowa butelka. Wystarczy odciąć górną część butelki, odkręcić pokrywkę i użyć jej jako prowizorycznego lejka. Ta metoda pomoże ci przelać płyn bez rozlewania i niepotrzebnego brudzenia.

