Odkrycie lekarzy: od jakich pięciu chorób może uratować zwykła kawa

Każdy dzień zaczynamy od filiżanki pachnącej kawy, która nie tylko dodaje energii, ale także wprawia w dobry nastrój na cały dzień. Kawa to najpopularniejszy napój na świecie, mający wiele odmian i sposobów przygotowania. Ponadto ma wiele przydatnych właściwości.

Zespół UAportal sporządził listę pięciu chorób, którym można zapobiegać poprzez regularne spożywanie kawy. Dzieje się tak za sprawą obecności w nim niezbędnych makroelementów, białek, błonnika i oleju kawowego.

Zdrowotne właściwości kawy

Regularne spożywanie czarnej kawy może mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Nie tylko poprawia funkcje poznawcze, takie jak pamięć i wzrok, ale także poprawia nastrój i witalność. Jednak wpływ napoju na nasze zdrowie jest bardziej znaczący – kawa może zapobiec aż pięciu chorobom.

Kawa chroni przed rakiem piersi i prostaty. Napój zawiera przeciwutleniacze, które przyspieszają proces prażenia ziaren. Związki te zwalczają wolne rodniki, które mogą powodować raka, problemy z mózgiem, przedwczesne starzenie się i uszkodzenie DNA. Zatem kawa może chronić przed rakiem piersi i prostaty.

Profilaktyka chorób neurologicznych. Kofeina zawarta w kawie stymuluje układ nerwowy i może zapobiegać chorobom Parkinsona i Alzheimera. Picie dwóch filiżanek kawy dziennie może zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych schorzeń.

Ochrona wątroby. Trzy filiżanki kawy dziennie mogą zmniejszyć ryzyko marskości wątroby, zwłaszcza u alkoholików, i zapobiec stłuszczeniu wątroby.

Zmniejszenie ryzyka cukrzycy. Zawarte w napoju przeciwutleniacze i olej kawowy mogą zmniejszać ryzyko zachorowania na cukrzycę typu II. Pomocne w tym przypadku może być picie trzech filiżanek kawy dziennie.

Zwiększenie aktywności fizycznej. Kofeina może zwiększać poziom adrenaliny we krwi, co przyczynia się do aktywności fizycznej, wytrzymałości i utrzymania męskiego układu rozrodczego. Może zwiększyć wytrzymałość fizyczną o 25%.

Zalecenia dotyczące stosowania

Bez przeciwwskazań można pić do trzech filiżanek kawy dziennie. Ważne jest, aby kawa była wysokiej jakości i odpowiednio przygotowana, gdyż kawa rozpuszczalna nie ma takich dobroczynnych właściwości.

Przypomnijmy, że wcześniej rozmawialiśmy o tym, kto jest kategorycznie przeciwwskazany do picia kawy.

