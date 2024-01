Błyszczące i czyste okna są nie tylko estetyczne, ale mogą również pomóc w zwiększeniu efektywności energetycznej domu. Jeśli jednak nie będziesz ostrożny, mycie okien może prowadzić do zadrapań i innych uszkodzeń.

Wideo dnia

Santeplusmag zidentyfikował sześć typowych błędów w myciu okien, których należy unikać.

Przeczytaj także: Jak zrobić domowy płyn do mycia okien, który nie pozostawia smug?

1. Mycie okien w słoneczny dzień

Słońce może szybko wysuszyć detergent, zanim zdążysz go zetrzeć. Może to prowadzić do powstawania smug i plam.

Jeśli nie możesz uniknąć mycia okien w słoneczny dzień, najpierw nałóż środek czyszczący na niewielki obszar okna i pozostaw go na chwilę przed wytarciem.

2. Nieusunięcie brudu i kurzu przed czyszczeniem

Jeśli nie usuniesz brudu i kurzu przed czyszczeniem, zmieszają się one z detergentem i utworzą twardą pastę, która może porysować okno.

Użyj szczotki lub ręcznego odkurzacza, aby najpierw usunąć brud i kurz. Jeśli masz moskitierę, zdejmij ją, a następnie namocz w ciepłej wodzie z mydłem i wyszoruj. Następnie spłucz i wysusz.

3. Niewystarczająca ilość detergentu

Jeśli nie zastosujesz wystarczającej ilości detergentu, brud i kurz nie zostaną całkowicie rozpuszczone. Może to spowodować konieczność kilkukrotnego wycierania okna, co może prowadzić do zarysowań.

4. Używanie starej szmatki do wycierania szyby

Stare ściereczki mogą pozostawiać na szybie kłaczki, które mogą być trudne do usunięcia. Zamiast tego używaj ściereczek z mikrofibry, które nie pozostawiają kłaczków i dobrze wchłaniają wodę.

5. Używaj ściągaczek do wszystkich okien

Ściągaczki mogą być przydatne do czyszczenia dużych okien, ale mogą być niebezpieczne dla ram okiennych. Jeśli używasz ściągaczki do małych okien, uważaj, aby nie rozpryskiwać wody na podłogę.

6. Używanie gąbek ściernych

Gąbki ścierne mogą porysować okno, nawet jeśli są stare. Używaj miękkiej szmatki lub gąbki, aby uniknąć uszkodzenia szyby.

Jak prawidłowo czyścić okna

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uzyskać lśniąco czyste okna:

Użyj czystej szmatki, aby odkurzyć ramę okna i parapety, a także przetrzyj żaluzje.

Jeśli okna wymagają dokładnego czyszczenia, umyj je wodą z mydłem przed spłukaniem i wysuszeniem szkła.

Gdy okna wyschną, nałóż obfitą ilość środka do czyszczenia okien, a następnie użyj ręcznika papierowego lub niestrzępiącej się szmatki, aby wytrzeć szybę od góry do dołu, aby była błyszcząca.

Dowiedz się, jak wybielić ramę okienną, aby wyglądała jak nowa.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!