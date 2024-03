Skamieniały pazur gigantycznego kraba znaleziony w Nowej Zelandii: stworzenie żyło na ziemi ponad 8 milionów lat temu (zdjęcie)

Nowe znaleziska skamieniałości krabów na plaży Waitoto na Wyspie Północnej Nowej Zelandii ujawniają unikalny gatunek, który żył 8,8 miliona lat temu.

Skamieniałości te, znalezione w formacji górnego miocenu, są znane jako największe okazy krabów, jakie kiedykolwiek odkryto, co prowadzi naukowców do spekulacji, że mogą one być poprzednikami współczesnych krabów olbrzymich. Badanie zostało opublikowane w New Zealand Journal Of Geology And Geophysics.

Nowy gatunek, znany jako Pseudocarcinus karlraubenheimeri, został nazwany na cześć Karla Raubenheimera z New Plymouth na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii, który zebrał skamieniałości.

Naukowcy uważają, że ten skamieniały przodek może być poprzednikiem współczesnego Pseudocarcinus gigas, gigantycznego kraba południowego, który może ważyć ponad 12 kilogramów.

Eksperci zauważają, że skamieniałości te są wyjątkowo dobrze zachowane, ponieważ zostały pochowane w formacji górnego miocenu wraz z materiałem wulkanicznym, co pozwoliło na ich zbadanie z dużym potencjałem naukowym.

