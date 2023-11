Ogromne latające pająki opanowują wschodnie Stany Zjednoczone: zdjęcia i wideo

Pająki Joro (Trichonephila clavata) to duże i jaskrawo ubarwione pająki pochodzące z Azji. Po raz pierwszy odkryto je w Ameryce Północnej w 2013 roku w Georgii i od tego czasu ich populacja szybko rozprzestrzeniła się na południe i wschód.

Wideo dnia

Niedawno Joro został zauważony w południowej Alabamie, według Al.com. Ogromny pająk siedział na drzewie w rezerwacie przyrody Roy B. Whitaker w Paint Rock, na wschód od Huntsville.

Czytaj także: Przerażająco wyglądający pająk okazał się być prawdopodobnie najbardziej nieśmiałym stworzeniem na Ziemi (zdjęcie)

Należy zauważyć, że badacz pająków dr Andy Davis z University of Georgia zauważył, że Joro jest niezwykle inwazyjny, tak bardzo, że może praktycznie "prześcignąć każdy inny gatunek pająka".

"Jedzą prawie wszystko, co złapią w swoje sieci - komary, muchy, robaki lub inne pająki. Pająki te wydają się nie dbać o to, co zostanie złapane w ich sieci - są tak samo skłonne do zjedzenia brązowych marmurkowych robaków, jak i motyla Monarcha" - powiedział profesor Clemson David Coyle.

Eksperci wyjaśnili, że pająki te są trujące. Potrafią przemieszczać się na duże odległości, "balonując" - wykorzystując jedwab do łapania wiatru, który przenosi je kilometr od ich zwykłego siedliska. Dobrą wiadomością jest to, że kły tego pająka nie są w stanie przegryźć ludzkiej skóry.

Czytaj także: Ukrainka znalazła ogromne białe pająki zombie w swojej piwnicy (zdjęcie)

Ze względu na swoje gigantyczne rozmiary, pająki te tworzą "ogromne wielowarstwowe sieci ze złotego jedwabiu". Profesor David Coyle zauważył, że dzięki swoim pajęczynom pająki te są "bardzo dobre w autostopowaniu na samochodach".

Dla porównania: Pająki Joro (Trichonephila clavata) mają ciało o długości od 2 do 5 centymetrów, a ich nogi mogą osiągać długość 10 centymetrów. Są jasnożółte z czarnymi paskami na odwłoku. Samice pająków Joro są większe od samców i mogą dorastać do 8 centymetrów długości.

Pająki Joro są samotnymi drapieżnikami. Przędą duże, złote sieci, które mogą osiągać średnicę jednego metra. Używają swoich sieci do łapania owadów, much, motyli i chrząszczy.

Pająki te żyją do trzech lat. Samice pająków Joro mogą złożyć do 1000 jaj.

Pająki Joro są dobrymi lotnikami i mogą przemieszczać się na duże odległości za pomocą wiatru.

Ten inwazyjny gatunek pająków stanowi zagrożenie ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się. Mogą one konkurować z rodzimymi gatunkami pająków i owadów.

Wcześniej w Stanach Zjednoczonych znaleziono pająka z "aparatem słuchowym".

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!