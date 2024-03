Długowieczne drzewo oliwne, według dietetyków, może dzielić się swoją witalnością z ludźmi. Związki obecne w oliwkach i oliwie z oliwek, w szczególności oleocanthal, mają właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i przeciwbólowe. Jak wynika z publikacji na portalu Pysznosci.pl, produkt ten zdecydowanie warto włączyć do swojej codziennej diety.

Wideo dnia

Korzyści z oliwek dla naszego zdrowia

Ta skromna roślina zawiera w sobie ogromną ilość składników odżywczych. Oliwki to prawdziwa skarbnica minerałów i witamin, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

Przykładowo, oliwki są bogate w witaminy z grupy B, które odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Mają one pozytywny wpływ na nasz stan emocjonalny, zmniejszając niepokój i stres. Witaminy te są również potrzebne do utrzymania koncentracji i pamięci. To właśnie witaminy z grupy B zapewniają piękno naszych paznokci, włosów i skóry.

Oliwki zawierają również dużą ilość witamin A, E i C. Są to silne przeciwutleniacze, które chronią komórki organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Ponadto pomagają spowolnić proces starzenia i zmniejszyć ryzyko chorób związanych z niezdrowym stylem życia.

Oliwki jako lekarstwo na ból

Odkryty przez dr Gary'ego Beaumonta oleocanthal obecny w oliwkach działa podobnie do ibuprofenu. Według badań naukowych, pomaga on również eliminować wiele rodzajów komórek nowotworowych bez szkody dla zdrowych. Ponadto oleocanthal zapobiega gromadzeniu się beta-amyloidu, który powoduje chorobę Alzheimera.

Pomimo faktu, że na pierwszy rzut oka oliwki mogą wydawać się wysokokaloryczne (100 g zawiera około 120 kcal), zawierają one zdrowe tłuszcze, które mogą zwiększyć poziom "dobrego" cholesterolu (HDL). Ile oliwek należy jeść każdego dnia, aby uzyskać wszystkie korzyści zdrowotne? Eksperci twierdzą, że wystarczy 7-8 sztuk.

Jak prawidłowo jeść oliwki?

Oliwki mogą być spożywane jako samodzielna przekąska, dodawane do sałatek, pizzy lub innych dań, w tym mięsnych. Są one integralną częścią diety śródziemnomorskiej. Chociaż Ukraińcy najczęściej widzą zielone i czarne oliwki, ich paleta kolorów jest w rzeczywistości znacznie szersza, w tym odcienie czerwieni i brązu.

Kolor oliwek nie jest przypadkowy, wskazuje na etap dojrzewania produktu:

Zielone oliwki zbierane są we wrześniu, kiedy oliwki są jeszcze niedojrzałe. Mają jędrną konsystencję, lekko gorzki smak i są bogate w witaminę C;

oliwki zbierane są we wrześniu, kiedy oliwki są jeszcze niedojrzałe. Mają jędrną konsystencję, lekko gorzki smak i są bogate w witaminę C; Czerwone - zbierane pod koniec października - na początku listopada, kiedy owoce zaczynają już dojrzewać. Kolor może wahać się od czerwonego do brązowego. Łączą w sobie łagodny smak słodyczy i goryczy;

- zbierane pod koniec października - na początku listopada, kiedy owoce zaczynają już dojrzewać. Kolor może wahać się od czerwonego do brązowego. Łączą w sobie łagodny smak słodyczy i goryczy; Czarne - zbierane w grudniu, mają ciemnofioletowy kolor, miękką konsystencję i lekko słony smak.

Co jest zdrowsze - zielone czy czarne oliwki? Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od preferencji smakowych. Co ciekawe, dietetycy często zalecają płukanie oliwek w puszce, aby pozbyć się nadmiaru soli i innych zanieczyszczeń.

Czy mogę jeść oliwki z zapaleniem błony śluzowej żołądka: przeciwwskazania

Niestety, nie każdy może jeść oliwki. Produkt ten ma wyraźne działanie żółciopędne, dlatego nie należy go dodawać do diety osób podczas zaostrzenia zapalenia pęcherzyka żółciowego i innych chorób pęcherzyka żółciowego. Nie należy ich również spożywać, jeśli masz kamienie nerkowe.

Oliwki w puszkach mogą być szkodliwe ze względu na zanieczyszczenia dodawane przez producentów. Na przykład pozostałości glutaminianu sodu i niemytej sody kaustycznej sprawiają, że są one silnymi alergenami. Oliwki są przeciwwskazane w przypadku zapalenia żołądka i dzieci poniżej 3 roku życia.

Dla przypomnienia, pisaliśmy już o tym, dlaczego warto pić filiżankę kawy dziennie.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!