Nikt ich nie chce: sześć najgorszych prezentów urodzinowych

Ekspert od prezentów wymienił najgorsze prezenty, jakie otrzymują rzeczowniki. Lepiej odmówić tych rzeczy, chyba że zostałeś o nie poproszony.

Wideo dnia

Lija podzieliła się tymi informacjami na swoim TikTok (@leahsgiftguide). Zauważa, że ludzie mogą być wdzięczni, ale takie prezenty ich nie uszczęśliwią.

Czytaj także: Sześć rzeczy, których nigdy nie należy odkurzać

1. Kosmetyki

Produkty do makijażu mogą być dobrym lub złym prezentem.

"Jeśli nie wiesz, co noszą lub czy mają alergie skórne, powstrzymałbym się od dawania tego" - mówi Leah.

Według niej naprawdę można podarować coś, czego używają lub co im się kończy. Lepiej jednak nie dawać czegoś przypadkowego, jeśli nie zostało się o to poproszonym. Istnieje ryzyko, że dana rzecz po prostu wyląduje w koszu, a w najgorszym przypadku u danej osoby może pojawić się alergia lub wysypka.

Ekspert radzi wybrać na prezent coś związanego z urodą, np. piękną spinkę do włosów, wsuwkę lub jedwabną gumkę do włosów.

2. Książki samopomocowe

Książki samopomocowe to coś, co lepiej kupić sobie samemu. Niezależnie od tego, czy chodzi o organizację, sprzątanie czy inny sposób myślenia, może to wysłać niewłaściwą wiadomość do właściciela. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której dana osoba prosi o konkretną książkę.

Leah zauważyła, że bezpieczniejszym prezentem byłaby karta podarunkowa do księgarni z paczką aromatycznej herbaty liściastej.

3. Osobiste perfumy

Perfumy i woda kolońska są drogie, a wielu z nas lubi próbować nowych zapachów. Jeśli jednak podarujesz komuś spersonalizowany zapach na urodziny, istnieje duże prawdopodobieństwo, że mu się nie spodoba.

"Każdy ma inne preferencje, ale nie powinieneś po prostu zgadywać" - powiedział ekspert, dodając, że lepiej wybrać coś, czego używają.

Możesz także podarować próbnik perfum, który zawiera małe buteleczki z różnymi zapachami. W ten sposób obdarowana osoba będzie mogła zdecydować, na który z nich postawić.

4. Karnet na siłownię

To, że ty chciałbyś dołączyć do nowego klubu pilates, nie oznacza, że twój przyjaciel lub członek rodziny to zrobi.

"Wyobraź sobie, że otrzymujesz karnet na siłownię, o który nie prosiłeś - zastanów się, jak możesz zareagować" - powiedziała Leah. Może to wyglądać na cichy sposób na zachęcenie tej osoby do większej aktywności fizycznej i zranienie jej uczuć.

5. Przedmioty zmieniające wygląd

Istnieje wiele produktów, które należą do tej kategorii: paski wybielające zęby, samoopalacze, farby do włosów itp.

"Ktoś niedawno wspomniał, że jego przyjaciel otrzymał voucher na operację plastyczną" - powiedziała Leah w jednym z filmów.

Nawet jeśli myślisz, że robisz komuś przysługę, pomagając mu zaopatrzyć się w coś, czego często używa, nie dawaj tego, chyba że o to poprosi.

6. Produkty higieniczne

Jeśli podarujesz produkty higieniczne, odbiorca może pomyśleć, że jego obecne przedmioty nie są zbyt dobre lub że brzydko pachną.

"Higiena własna obejmuje takie rzeczy jak dezodorant, płyn do mycia twarzy i pasta do zębów" - wyjaśnia Leah. Zauważa, że są to inne produkty niż produkty wellness, takie jak modne balsamy, gąbki, lakiery do paznokci i myjki do ciała, na które ktoś może nie wydawać pieniędzy dla siebie.

Przypominamy, że media społecznościowe aktywnie dyskutują o nowym sposobie na życie, który obiecuje pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z pralki i pozostawić ją pachnącą i świeżą.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!