Niesamowite odkrycie: naukowcy udowodnili, że scytyjscy wojownicy wykonywali kołczany z ludzkiej skóry (zdjęcie)

Scytowie byli koczowniczym ludem, który zamieszkiwał tereny dzisiejszej Ukrainy, Rosji i Kazachstanu od VII w. p.n.e. do III w. n.e. Byli znani ze swoich umiejętności bojowych, zwłaszcza łuczniczych.

Ostatnie badania przeprowadzone przez antropologów potwierdziły, że scytyjscy wojownicy używali kołczanów wykonanych ze skóry pokonanych wrogów do przenoszenia strzał.

Grecki historyk Herodot napisał, że Scytowie używali czaszek swoich wrogów jako naczyń do picia, pili ich krew, a nawet robili kołczany ze skóry prawych rąk swoich wrogów. Do tej pory historie te były uważane za przesadę, ale nowe badanie dostarcza naukowego potwierdzenia.

Naukowcy z Uniwersytetu Wageningen w Holandii przeanalizowali 45 próbek skóry z 14 stanowisk scytyjskich w południowej Ukrainie. Korzystając z nowoczesnych technik analizy białek, odkryli, że dwie próbki skóry zostały wykonane z ludzkiej skóry.

Te fragmenty ludzkiej skóry znaleziono tylko w górnych częściach kołczanów, podczas gdy reszta kołczanów była wykonana ze skóry zwierzęcej.

Wykorzystanie ludzkiej skóry do produkcji broni nie było unikalne dla Scytów. Ludzka skóra była wykorzystywana do różnych celów w całej historii, w tym do oprawiania książek i tworzenia makabrycznych artefaktów.

Odkrycie ludzkiej skóry wśród Scytów dostarcza cennych informacji na temat ich tradycji kulturowych.

Według jednej z teorii, wykorzystanie ludzkiej skóry do produkcji kołczanów mogło być związane z wierzeniami religijnymi lub rytualnymi. Scytowie byli znani ze swoich skomplikowanych praktyk pogrzebowych, które często obejmowały złożone rytuały pogrzebowe i umieszczanie cennych przedmiotów w grobach. Ludzka skóra mogła być używana do uhonorowania lub utrwalenia pamięci zmarłego.

Badanie to nie tylko potwierdza starożytne legendy o scytyjskich wojownikach, ale także podkreśla ich pomysłowość w tworzeniu kołczanów z takich materiałów. Wyniki badania zapewniają wgląd w praktyki kulturowe i możliwe wierzenia tego starożytnego społeczeństwa koczowniczego.

