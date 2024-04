Negatywne myślenie czyni człowieka bezradnym: jak się go pozbyć

Kiedy stawką jest przetrwanie, wydaje się, że stawką jest przetrwanie całego świata. A jeśli ten okres się przedłuży, bo teraz jest np. wojna, upadek całego świata, to kortyzol motywuje korę mózgu do szukania dowodów niebezpieczeństwa, a wokół nich stawka wzrasta. A nasze negatywne myślenie jest automatycznie wzmacniane.

Negatywne myślenie pomaga pozbyć się poczucia zagrożenia przetrwania, jednak metoda ta ma też skutek uboczny.

Z powodu negatywnego myślenia uwaga człowieka jest przykuta do starych oczekiwań, tak że nie widzi nowych niebezpieczeństw i możliwości.

Negatywne myślenie czyni człowieka bezradnym, ponieważ koncentruje się na tym, czego nie może kontrolować, zamiast myśleć o tym, co może zmienić.

Negatywne myślenie może stać się naszym nawykiem.

Myślę, że zauważyłeś już wcześniej, jak różnią się ludzie o negatywnym i pozytywnym myśleniu. Na początku wszystko jest źle, wszystko nie jest takie. W innych, bez względu na to, jak trudno i co się stanie, zawsze rozbrzmiewa motto: „To jest życie, przebijmy się!".

Życie to ciągła równowaga. Ciągła zmiana dobrych i negatywnych wydarzeń. Czas zacząć leczyć to naturalnie. Kiedy jest źle, jesteśmy smutni, źli, płaczemy, płaczemy... Kiedy jest dobrze: cieszymy się, dziękujemy, bawimy się. Dlatego mimo wszystko ważne jest, abyśmy rozwijali w sobie pozytywne myślenie.

Jeśli zauważyłeś, że teraz masz więcej negatywnego myślenia, co jest również naturalne w obecnej sytuacji, spróbuj krótkiej praktyki: codziennie przez 1 minutę myśl tylko pozytywnie. Poświęć chwilę i wypisz wszystkie pozytywne rzeczy w swoim życiu, bez względu na wszystko. I poczujesz, że po krótkim czasie stanie się to dla Ciebie normą, stanie się to dla Ciebie łatwiejsze i osiągniesz niezbędną dla zdrowia swojej psychiki równowagę.