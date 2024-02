Nie spiesz się z wyrzucaniem: jakie przydatne rzeczy można zrobić ze starych ręczników

Nie spiesz się z wyrzucaniem starych ręczników! Możesz nadać im nowe życie, zrobić przydatne rzeczy dla siebie i swojego gospodarstwa domowego, które będą Ci służyć przez wiele lat. Dlatego TSN oferuje 8 niezwykle fajnych pomysłów na wykorzystanie starych ręczników

Wideo dnia

Ekologiczne torby spożywcze:

Wymień kilka toreb na ekologiczne torby wykonane ze starych ręczników.

Wystarczy wyciąć pożądany kształt, zszyć krawędzie i przyszyć uchwyty.

Serwetki wielokrotnego użytku:

Potnij ręcznik na kwadraty, obszyj krawędzie i będziesz mieć mnóstwo serwetek na każdą okazję.

Mata łazienkowa lub toaletowa:

Zszyj kilka ręczników razem, aby stworzyć stylową, wielokolorową matę.

Kosmetyczka:

Wytnij kwadrat do odpowiedniego rozmiaru, zszyj brzegi i wszyj zamek błyskawiczny.

Taka kosmetyczka stanie się wygodnym miejscem do przechowywania kosmetyków lub leków.

Organizer do kuchni lub łazienki:

Wytnij kieszenie z ręcznika i naszyj je na inny ręcznik.

Użyj organizera do przechowywania przedmiotów kuchennych lub produktów higieny osobistej.

Kapcie domowe:

Przykryj stare kapcie materiałem frotte wykonanym z ręcznika.

Uzyskaj przytulne, stylowe obuwie domowe.

Gąbka pod prysznic:

Uszyj myjkę z ręcznika frotte i grubej tkaniny.

Dodaj uchwyt ułatwiający użytkowanie.

Główka mopa:

Uszyj główkę mopa z ręcznika, aby zaoszczędzić pieniądze na zakupie nowych.

Zmierz mopa, wytnij prostokąt, przyszyj guziki i wykonaj otwory na nie.

Stare ręczniki można wykorzystać do zrobienia wielu innych przydatnych rzeczy, takich jak zabawki dla dzieci, uchwyty do garnków, podkładki pod gorące naczynia, serwetki do nakrycia stołu itp.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!