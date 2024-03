Nie spiesz się z wyrzucaniem: co zrobić z patelnią, która przywiera do wszystkiego

Wiele gospodyń domowych spotkało się z sytuacją, w której jedzenie zaczyna strasznie przywierać do patelni. Z czasem gotowanie na niej staje się absolutnie niemożliwe, a większość ludzi po prostu wyrzuca patelnię.

Jednak doświadczone gospodynie domowe znalazły sposób na "uzdrowienie" patelni, a co najważniejsze, nie wymaga to dużych nakładów finansowych. Wystarczy zwykłe mydło do prania i odrobina cierpliwości. Pisze o tym Telegraph.

Po co smażyć mydło na patelni

Niewiele osób wie, że mydło do prania jest doskonałym narzędziem do radzenia sobie z brudem i zanieczyszczeniami na naczyniach. Może pomóc oczyścić patelnię ze starego brudu. Aby to zrobić, należy "usmażyć" mydło na patelni.

Weź kostkę mydła do prania i zetrzyj ją na drobnej tarce. Rozłóż wiórki mydła równomiernie na patelni i dodaj odrobinę wody, tak aby ledwo przykryła mydło.

Włącz ogień i poczekaj, aż mydło rozpuści się i zamieni w jednorodną masę. Zajmie to około 10 minut. Następnie wyłącz ogrzewanie.

Gdy roztwór mydła ostygnie, zetrzyj sadzę gąbką, a brud łatwo zejdzie z patelni.

W ten sposób, używając zwykłego mydła do prania, można odnowić stare patelnie i przedłużyć ich żywotność. Ta prosta i niedroga metoda przyda się każdej gospodyni domowej, która chce utrzymać swoje przybory kuchenne w dobrym stanie.

