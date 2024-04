Nie spiesz się z dodaniem do koszyka: jak szybko ocenić jakość sera przed zakupem

Na półkach supermarketów można znaleźć wiele serów, które różnią się odmianą i poziomem jakości. Niestety jednak wiele z tych produktów nie jest prawdziwym serem, a raczej wyrobami serowymi.

Ustalenie, co to jest prawdziwy ser, a co podróbka, może być trudne dla przeciętnego konsumenta. Zespół UAportal wraz z Ukr.Media przygotował kilka wskazówek, które pomogą Państwu wybrać wysokiej jakości ser z dużego asortymentu dostępnego w sklepie.

Jak wybrać naprawdę wysokiej jakości ser

Główną różnicą między prawdziwym serem a produktem serowym jest ich skład. Wysokiej jakości ser wytwarzany jest z mleka krowiego, koziego lub owczego z dodatkiem startera, koagulantów (np. chlorku wapnia) i enzymów powodujących zsiadłość mleka.

Przeczytaj także: Jak prawidłowo przechowywać ser, aby dłużej zachował świeżość

Z drugiej strony surowa żywność składa się głównie z tłuszczów roślinnych. Jednak ich wygląd, konsystencja i kolor mogą być bardzo podobne do prawdziwego sera.

Produkt serowy można rozpoznać po jego właściwościach organoleptycznych – zapachu i smaku.

Nie ma charakterystycznego serowego posmaku, a pod koniec przydatności do spożycia może nabrać gorzkiego posmaku na skutek utleniania tłuszczów roślinnych.

Ser naturalny ma zawsze mleczny, kremowy aromat bez obcych zapachów chemicznych.

Powierzchnia sera wysokiej jakości będzie jednolita, bez pęknięć, gładka i z lekkim połyskiem.

Należy pamiętać, że liczba i wielkość dziur w kawałku sera nie ma wpływu na jego jakość i zależy od rodzaju sera.

Wcześniej powiedzieliśmy, jak sprawdzić, czy spożywasz olej naprawdę wysokiej jakości.

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał na Telegramie!