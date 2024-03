Nie spiesz się do apteki: jakie pokarmy zwiększają poziom hemoglobiny i dodają sił?

Wiosną organizm staje się bardziej wrażliwy, spada odporność, a wraz z nią poziom hemoglobiny we krwi. Może to być spowodowane różnymi chorobami lub zaburzeniami.

Osoby z niedoborem żelaza mogą doświadczać następujących objawów:

- Ciągłe zmęczenie, uczucie wyczerpania po śnie.

- Wypadanie włosów, suchość i łamliwość, łupież.

- Nagłe wahania nastroju, słaba koncentracja.

- Dreszcze, ciągłe uczucie zimna.

- Częste bóle głowy lub migreny.

- Siniaki pod oczami.

- Trudności w połykaniu, osłabienie mięśni.

- Zaparcia.

Hemoglobinę można znormalizować nie tylko za pomocą specjalnych leków, ale także poprzez wzbogacenie diety w pokarmy zawierające żelazo. TSN pisze o tym.

Jeśli niedobór żelaza jest nieznaczny, wystarczy przestrzegać odpowiedniej diety z następującymi pokarmami:

- Wątroba wołowa i wieprzowa.

- Mięso wołowe i drób.

- Ryby.

- Żółtka jaj.

- Kasza gryczana, płatki owsiane, kukurydza.

- Marchew, pomidory, buraki.

- Zielone warzywa i zioła.

- Soczewica, groch, fasola.

- Czarne porzeczki, jabłka, śliwki, truskawki, kalina, owoce dzikiej róży.

- Migdały, orzeszki ziemne, orzechy.

- Soki ze śliwek i granatów, granat.

Organizm ludzki lepiej przyswaja żelazo hemowe z produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak czerwone mięso, wątroba, ozór i skorupiaki. Najwięcej tego pierwiastka znajduje się w wołowinie, a najmniej w drobiu.

Żelazo niehemowe z produktów roślinnych jest gorzej wchłaniane. Są to rośliny strączkowe, warzywa, kapusta, zboża, suszone morele, figi, buraki, orzechy, suszone śliwki.

Istnieje kilka niuansów dotyczących wchłaniania żelaza. Po pierwsze, organizm wchłania do 20% żelaza hemowego ze 100 g czerwonego mięsa lub wątroby, w porównaniu do zaledwie 2% z tej samej porcji szpinaku. Po drugie, wchłanianie jest ułatwione przez połączenie go z pokarmami bogatymi w witaminę C. A wchłanianie utrudnia nadmiar kakao, kawy, herbaty ze względu na obecność garbników, duża ilość produktów mlecznych, szczaw i błonnik.

Tak więc wzbogacenie diety w pokarmy zawierające żelazo w połączeniu z witaminą C pomoże w naturalny sposób znormalizować poziom hemoglobiny.

