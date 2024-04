Nazwane warzywem, które gwarantuje zdrowy sen nawet po filiżance kawy

Nie jest tajemnicą, że poranna kawa dodaje sił i energii na cały dzień. Jednak spożycie kofeiny po południu może negatywnie wpłynąć na jakość snu.

Okres półtrwania kofeiny w organizmie wynosi 6-8 godzin. Oznacza to, że filiżanka kawy wypita o godzinie 14:00 do godziny 22:00 zostanie wypita tylko w połowie. Dlatego też spożywanie kofeiny w godzinach popołudniowych może prowadzić do zaburzeń snu. TSN o tym pisze.

Jak zneutralizować kofeinę i spokojnie zasnąć?

Na ratunek przychodzi niesamowite warzywo – brokuły! Jedzenie brokułów na obiad pomoże organizmowi szybciej strawić kofeinę i zneutralizować jej działanie. Sekret brokułów tkwi w unikalnym składzie, który stymuluje uwalnianie enzymów przyspieszających wchłanianie kofeiny.

Do czego jeszcze nadają się brokuły?

Wzmacnia układ trawienny: dzięki dużej zawartości błonnika brokuły normalizują pracę jelit i poprawiają trawienie.

dzięki dużej zawartości błonnika brokuły normalizują pracę jelit i poprawiają trawienie. Wzmacnia kości i naczynia krwionośne: Brokuły są bogate w wapń, potas i witaminę K, które są niezbędne dla zdrowia kości i naczyń krwionośnych.

Brokuły są bogate w wapń, potas i witaminę K, które są niezbędne dla zdrowia kości i naczyń krwionośnych. Zwiększa odporność: Brokuły zawierają witaminę C, która jest silnym przeciwutleniaczem i wzmacnia układ odpornościowy.

Brokuły zawierają witaminę C, która jest silnym przeciwutleniaczem i wzmacnia układ odpornościowy. Zapobiega chorobie Alzheimera: Badania wykazały, że regularne spożywanie brokułów może pomóc w zapobieganiu rozwojowi choroby Alzheimera.

Komu nie zaleca się jedzenia brokułów?

Po zabiegu: Brokuły mogą stymulować wytwarzanie gazów, co jest niepożądane po zabiegu.

Brokuły mogą stymulować wytwarzanie gazów, co jest niepożądane po zabiegu. Zgaga: Brokuły mogą podrażniać błonę śluzową żołądka, dlatego osoby cierpiące na zgagę powinny stosować je ostrożnie.

Choroba trzustki: w przypadku zapalenia trzustki brokuły mogą nasilać objawy choroby.

w przypadku zapalenia trzustki brokuły mogą nasilać objawy choroby. Przed lotem: Jedzenie brokułów przed lotem może powodować wzdęcia i gazy.

Jedzenie brokułów na obiad to nie tylko pyszny, ale także zdrowy sposób na zneutralizowanie kofeiny i zapewnienie zdrowego i zdrowego snu.

