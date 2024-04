NASA ustaliła pochodzenie tajemniczego obiektu kosmicznego krążącego wokół Księżyca (zdjęcie)

Niedawno należąca do NASA sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) wykonała zdjęcia szybkiego obiektu przelatującego w przestrzeni księżycowej. Początkowo pojawiały się spekulacje na temat UFO, ale okazały się one błędne.

Później stało się jasne, że obraz z LRO odzwierciedla koreańską sondę księżycową KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter), zwaną także Danuri. Pisze o tym Channel 24.

Co wiadomo o tej sondzie

Misja KPLO, opracowana przez Koreański Instytut Badań Kosmicznych, z powodzeniem wykorzystuje orbitę prawie równoległą do orbity LRO NASA. Ta zbieżność orbit doprowadziła do wyjątkowej sytuacji, w której oba pojazdy zbiegły się w przestrzeni, co wymagało wysokiego poziomu koordynacji między zespołami.

Wystrzelony w sierpniu 2022 r. Danuri był pionierem programu księżycowego w Korei Południowej. Od grudnia tego samego roku wykonuje rewolucje orbitalne wokół Księżyca, przyczyniając się do przygotowań do kolejnych wypraw i testowania możliwości „księżycowego Internetu" do komunikacji modułów księżycowych z Ziemią.

Aby uchwycić obraz Danuriego, inżynierowie z Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda w NASA musieli precyzyjnie ustawić kamerę Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LRO), aby uchwycić obraz w dokładnie określonym momencie. NASA twierdzi, że krótka ekspozycja, trwająca 0,338 milisekundy, spowodowała rozmycie obrazu Danuriego ze względu na dużą prędkość względną między obydwoma pojazdami.

Pomimo tego przypadkowego spotkania LRO słynie z udanych badań, które obejmują odzyskiwanie szczątków z rozbitych modułów lądowania na Księżycu oraz wkład w eksperymenty laserowe, które pomagają ulepszyć systemy nawigacji na potrzeby przyszłych wypraw księżycowych.

