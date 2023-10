7000-letnie noże wykonane z zębów rekina tygrysiego odkryte na indonezyjskiej wyspie (foto)

Podczas wykopalisk na indonezyjskiej wyspie Sulawesi archeolodzy odkryli dwa noże. Broń została wykonana z zębów rekina około 7000 lat temu.

Zmodyfikowane zęby rekina są związane z kulturą Toale. Zostało to zgłoszone przez Newsweek.

Uważa się, że to tajemnicze społeczeństwo istniało około 8000 lat temu do nieznanego okresu w niedawnej przeszłości.

Jednym z artefaktów jest kompletny ząb z dwoma otworami wywierconymi w korzeniu, który został znaleziony w jaskini znanej jako Leang Panning. Drugi, znaleziony w jaskini zwanej Leang Bulu' Sipong 1, ma pojedynczy otwór, choć jest złamany.

Oba zęby rekina są podobnej wielkości i pochodzą od rekinów tygrysich. Dokładne badanie starożytnych ostrzy zębów ujawniło, że kiedyś były one ściśle przymocowane do rękojeści za pomocą nici roślinnych i substancji podobnej do kleju.

Naukowcy podkreślają, że zęby rekina nie były używane do ozdabiania ludzkiego ciała. Były one niemal powszechnie używane do tworzenia ostrzy na potrzeby konfliktów lub rytuałów, w tym rytualnej walki.

