Słynny szef kuchni Jamie Oliver powiedział, że ani mleko, ani śmietana nie są potrzebne do przygotowania puszystego i pysznego omletu. Najważniejszą rzeczą, powiedział, jest dobre ubicie jajek w misce z odrobiną soli.

"Niektórzy ludzie dodają mleko, inni śmietanę, ale jeśli ugotujesz go prawidłowo, nie potrzebujesz żadnego z tych składników" - powiedział szef kuchni.

Zgodnie z jego przepisem jajka należy ubić na gładką masę, posolić według własnych upodobań i wlać na patelnię rozgrzaną masłem. Następnie należy szybko wymieszać omlet szpatułką, aby nie przykleił się do patelni. Oliver radzi, aby nie dopuścić do rozgotowania jajek, a w tym celu wystarczy od czasu do czasu przesunąć patelnię na bok.

"Rezultatem są pyszne angielskie jajka - miękkie, luksusowe, delikatne" - zapewnił szef kuchni.

