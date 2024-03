Mężczyźni mogą zniknąć: naukowcy odkryli, że ludzie rozwijają zupełnie nowy gen płci

Płeć biologiczna ludzi, ich skład chromosomalny, jest kluczowym elementem ich ewolucji. Jednak ostatnie badania sugerują, że chromosom Y, który jest wyznacznikiem płci męskiej, szybko się degeneruje, a nawet może całkowicie zniknąć.

Odkrycie to zagraża naszemu zrozumieniu dymorfizmu płciowego i przyszłości ewolucji człowieka, pisze The Week.

Według badań, w ciągu ostatnich milionów lat chromosom Y stale tracił swoje geny. Z ponad 1600 genów, które kiedyś zawierał, pozostało tylko 27, a większość z nich stała się nieaktywna. Stało się tak z powodu braku procesu rekombinacji genetycznej, który zwykle występuje w innych chromosomach i pomaga uniknąć szkodliwych mutacji.

Jedną z głównych funkcji chromosomu Y jest wywoływanie rozwoju płci męskiej płodu. Jeśli chromosom Y zniknie, może to prowadzić do poważnych konsekwencji. Jednak niektóre badania wskazują, że geny na chromosomie Y mogą zostać przeniesione do innych genów lub nawet może powstać zupełnie nowy gen płci.

Zniknięcie chromosomu Y może doprowadzić do znaczących zmian w rozumieniu dymorfizmu płciowego i ewolucji człowieka. Może to doprowadzić do pojawienia się nowych gatunków lub różnych systemów determinacji płci. Jednak takie zmiany potrwają miliony lat, a w międzyczasie niektóre mechanizmy obronne chromosomu Y mogą zachować go na przyszłość.

Jenny Graves, genetyk zajmujący się chromosomami płci na Uniwersytecie La Trobe w Melbourne, powiedziała Newsweekowi: "X i Y były kiedyś po prostu normalną parą chromosomów. Następnie jeden z partnerów otrzymał wariant genu (SRY), który określa męską tożsamość".

"Kiedy ludziom zabraknie chromosomu Y, mogą wyginąć lub mogą wyewoluować nowy gen płci, który determinuje nowe chromosomy płci" - dodał Graves.

Badanie z 2022 r. opublikowane w czasopiśmie PNAS wykazało, że ważne geny na chromosomie Y mogą być zdolne do przenoszenia się do innych genów, jak zaobserwowano u myszy. Istnieje również możliwość, że ludzie rozwijają zupełnie nowy gen płci.

"Jeśli ktoś miałby odwiedzić Ziemię za 11 milionów lat, mógłby nie znaleźć ludzi - lub kilku różnych gatunków ludzkich oddzielonych różnymi systemami determinacji płci" - uważa naukowiec.

Niektórzy eksperci są głęboko przekonani, że chromosom Y w ogóle nie zniknie, twierdząc, że ma kilka mechanizmów obronnych.

