Czy można smażyć na oliwie z oliwek: odpowiedź lekarzy

Oliwa z oliwek to popularny produkt stosowany w kuchni od tysięcy lat. Ma wiele korzystnych właściwości, ale czy można jej używać do smażenia?

Wideo dnia

Kiedyś uważano, że oliwa z oliwek nie nadaje się do smażenia, ponieważ ma niski punkt dymienia. Ostatnie badania wykazały jednak, że nie jest to do końca prawdą, pisze TSN.

Punkt dymienia to temperatura, w której olej zaczyna wydzielać dym. W ten sposób wytwarza wolne rodniki, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Punkt dymienia oliwy z oliwek zależy od jej rodzaju. Rafinowana oliwa z oliwek ma wyższy punkt dymienia niż nierafinowana oliwa z oliwek.

Rafinowana oliwa z oliwek jest produkowana poprzez przetwarzanie nierafinowanej oliwy. W rezultacie traci ona niektóre składniki odżywcze, ale staje się bardziej odporna na ciepło. Punkt dymienia rafinowanej oliwy z oliwek wynosi 210-230 °C.

Nierafinowana oliwa z oliwek zachowuje wszystkie swoje korzystne właściwości, ale ma niższy punkt dymienia. Punkt dymienia nierafinowanej oliwy z oliwek wynosi 160-190 °C.

Można więc powiedzieć, że oliwa z oliwek może być używana do smażenia, ale ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj oliwy i nie przekraczać punktu dymienia.

Rzeczy do rozważenia podczas smażenia na oliwie z oliwek

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci smażyć na oliwie z oliwek bez szkody dla zdrowia:

Używaj rafinowanej oliwy z oliwek. Ma ona wyższy punkt dymienia i jest mniej podatna na utlenianie.

Nie przegrzewaj oliwy z oliwek. Temperatura dymienia oliwy z oliwek wynosi 160-230°C. Jeśli przekroczysz tę temperaturę, oliwa zacznie wydzielać dym i szkodliwe substancje.

Nie przegotowuj potraw. Lepiej jest smażyć potrawy na małym ogniu i nie dłużej niż przez kilka minut.

Oliwy z oliwek należy używać tylko raz. Smażenie czegoś na oliwie, która pozostała na patelni, jest niebezpieczne dla zdrowia.

Pisaliśmy już jak roztopić masło bez mikrofalówki.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!