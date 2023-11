Czy koty mogą mieć przekłute uszy i nosić kolczyki: ostrzeżenia ekspertów

Oprócz kupowania ubrań dla swoich pupili, właściciele kotów mogą czasami robić bardzo dziwne rzeczy. Na przykład tatuują bezwłose zwierzęta i przekłuwają im uszy.

Niektórzy uważają, że przekłuwanie uszu kotom jest modne i stylowe. Inni uważają, że jest to niepotrzebna procedura, która może zaszkodzić zwierzęciu. Eksperci z Ask Mu Cats powiedzieli nam, dlaczego nie należy zakładać kolczyków na uszy kota.

Czy należy przekłuwać uszy kotu

Ta decyzja jest kwestią osobistą. Jeśli zdecydujesz się przekłuć uszy swojemu kotu, ważne jest, aby zrobił to wykwalifikowany specjalista, który ma doświadczenie w pracy ze zwierzętami.

Jednak przekłuwanie uszu kota nie jest zalecane, ponieważ może spowodować poważne uszkodzenie nerwów lub naczyń krwionośnych, co może osłabić słuch i węch kota.

Procedura ta może być uznana za okrucieństwo wobec zwierząt. W niektórych krajach jest on prawnie zabroniony.

Ponadto eksperci zauważają, że przekłute kolczyki są niewygodne, nienaturalne i mało przydatne w życiu kota.

Należy zauważyć, że uszy kotów są bardzo delikatnym aspektem ich anatomii, z kilkoma strukturami nerwowymi w tym obszarze, które są odpowiedzialne za ich prawidłowe funkcjonowanie.

"Kiedy przekłuwasz uszy kota, metal, który jest w nich osadzony, naraża te nerwy na ryzyko. Uszkodzenie tych nerwów może prowadzić do braku wrażliwości, dyskomfortu, a nawet orientacji" - dodają koci eksperci ds. zdrowia.

Innym wyjaśnieniem, dlaczego należy unikać przekłuwania uszu kota, jest to, że zwierzę narażone jest na ryzyko głuchoty, a także zranienia. Koty używają łap do mycia i czyszczenia ciała. Dlatego też, jeśli w uchu znajduje się kolczyk, kot może go wyciągnąć łapą, a ucho zostanie zranione, co może prowadzić do infekcji.

"Kot nie powinien nosić żadnych kolczyków - pod żadnym pozorem. Koty regularnie i nawykowo drapią się po uszach. Nie ma szans, że kolczyk nie zostanie wyciągnięty, a w miejscu, w którym się znajdował, pozostanie krwawa rana" - podsumowują eksperci.

