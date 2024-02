Czy pergamin może być ponownie użyty: odpowiedź cię zaskoczy

Wszyscy znamy i kochamy pergamin za jego cudowną zdolność do zapobiegania przywieraniu wypieków do blachy do pieczenia. Ale czy wiesz, że ten cudowny papier może być używany więcej niż jeden raz?

Mie Bromberg, starszy redaktor renomowanego portalu gastronomicznego America's Test Kitchen, zapewnia, że ponowne użycie pergaminu jest nie tylko ekonomiczne, ale także bezpieczne dla zdrowia i planety.

Kucharze z Cook's Country, znani ze swoich dokładnych testów przepisów i życiowych hacków, udowodnili, że papier pergaminowy (zarówno silikonowany, jak i zwykły) może być używany do 5 razy, a nawet więcej! Udało im się zrobić 5 partii ciasteczek na jednym arkuszu bez żadnych problemów: nic się nie przypaliło ani nie zepsuło.

Ale są dwa ważne punkty:

Nie używaj pergaminu, który pociemniał i stał się kruchy. Może się to zdarzyć w bardzo wysokich temperaturach, na przykład podczas pieczenia bochenka chleba pod przykryciem.

Nie używaj pergaminu nasączonego tłuszczem lub z resztkami ciasta. Spali się i zepsuje smak nowego wypieku.

Oto kilka wskazówek dotyczących ponownego użycia pergaminu:

Po upieczeniu pozostaw pergamin do całkowitego ostygnięcia.

Ostrożnie usuń z niego resztki jedzenia lub tłuszczu.

Przechowuj pergamin w suchym miejscu w szczelnym pojemniku.

Przestrzegając tych prostych zasad, możesz ponownie wykorzystać papier pergaminowy, zaoszczędzić pieniądze i chronić środowisko.

Podsumowując, pisaliśmy już o prawidłowym sposobie układania pergaminu do pieczenia na blasze do pieczenia.

