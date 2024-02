Czy można jeść twaróg codziennie i dla kogo jest przeciwwskazany?

Twaróg jest popularnym produktem na Ukrainie, który słynie ze swoich korzystnych właściwości. Jest bogaty w białko, wapń, fosfor, magnez i witaminy z grupy B, które są niezbędne dla zdrowia kości, metabolizmu energetycznego i tworzenia czerwonych krwinek. Jednocześnie twaróg ma niską zawartość tłuszczów nasyconych, co czyni go cennym składnikiem zdrowej diety.

Wideo dnia

Jest to przydatny produkt, ale należy go spożywać mądrze, biorąc pod uwagę indywidualne cechy i przeciwwskazania, pisze molbuk.ua.

Przeczytaj także: Jedzenie jako wróg: 5 rodzajów nietolerancji pokarmowej

Czy muszę codziennie jeść twarożek?

Twarożek może być świetnym substytutem majonezu, kwaśnej śmietany lub ciężkiej śmietany w wielu przepisach. Jest również doskonałym składnikiem sosów sałatkowych i sosów do makaronów.

Należy jednak pamiętać o wysokiej zawartości sodu w twarogu. 1/2 szklanki produktu zawiera około 350 mg sodu, czyli znacznie więcej niż 42 mg zawarte w tej samej ilości jogurtu greckiego z pełnego mleka.

Ponieważ nadmierne spożycie sodu może prowadzić do nadciśnienia i problemów z sercem, zaleca się spożywanie twarogu z umiarem, nie czyniąc z niego podstawy diety.

Komu nie zaleca się spożywania twarogu?

Pomimo wielu zalet, twarożek może mieć przeciwwskazania. Nie jest on zalecany dla osób z

Miażdżyca

Niektóre formy chorób żołądkowo-jelitowych (zapalenie żołądka)

Nietolerancją laktozy

Upośledzoną czynnością nerek

Nadwagą lub otyłością

Osobom z tej ostatniej grupy zaleca się ograniczenie spożycia twarogu, ponieważ jest on szybko trawiony, co może prowadzić do przejadania się.

Ponadto lepiej jest jeść twaróg rano, ponieważ zawarte w nim białko kazeinowe może powodować obrzęki. A wysoka zawartość tłuszczu zwierzęcego może mieć negatywny wpływ na pracę wątroby i nerek.

Uwaga: Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady medycznej. W przypadku leków, diagnoz i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

Oferujemy również zapoznanie się z oceną najbardziej przydatnych produktów dla serca.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!