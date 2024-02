Może stanowić poważne zagrożenie: dlaczego kotom nie wolno jeść produktów mlecznych

Od dzieciństwa jesteśmy przyzwyczajeni do widoku kotów radośnie popijających mleko z miski. Takie obrazy są obecne w książkach i kreskówkach, więc skojarzenie jest mocno ugruntowane. W rzeczywistości jednak zwierzęta te nie powinny pić mleka z kilku powodów. Głównym powodem jest to, że większość dorosłych kotów nie toleruje laktozy (cukru mlecznego). Zostało to zgłoszone przez zahid.net.

Dlaczego koty nie mogą pić mleka

W przeciwieństwie do ludzi, nietolerancja laktozy u kotów jest znacznie bardziej powszechną cechą układu pokarmowego.

Kocięta początkowo mają enzymy, które pomagają im wchłaniać laktozę z mleka matki. Z wiekiem enzymy te zanikają. Nietolerancję można rozpoznać po następujących objawach trawiennych, które występują w ciągu 12 godzin od wypicia mleka:

Biegunka

Wymioty

Ból brzucha

Nadmierna produkcja gazów

Nawet jeśli Twój kot jest wyjątkiem i może trawić laktozę, nadal nie powinieneś podawać mu mleka. Drugim powodem jest to, że zawiera ono dużo tłuszczu. A prawie wszystkie koty są podatne na otyłość, więc nie potrzebują dodatkowego tłuszczu. Ponadto mleko może zawierać różne konserwanty lub dodatki. I znowu, laktoza to cukier.

Tak, mleko zawiera składniki odżywcze. Ale kot powinien otrzymywać wszystko, czego potrzebuje, ze specjalnie zbilansowanej karmy. Koty są mięsożercami, a ich ciała są przystosowane do wchłaniania składników odżywczych z mięsa, w tym z mokrej lub suchej karmy.

Dlaczego koty lubią mleko

Podobnie jak niektórzy ludzie, koty nie myślą o swojej diecie, po prostu jedzą to, co lubią. Wielu właścicieli kotów powie ci, że ich pupile uwielbiają mleko. Powodem tej miłości jest zawartość tłuszczu, co jest jednym z powodów, dla których mleko jest zakazane dla kotów.

Czy koty mogą jeść ser

Ser jest również zabroniony dla kotów ze względu na laktozę, nadmiar tłuszczu, dodatki i wysokie stężenie soli.

Czy jogurty, śmietana i kefir są dozwolone

Chociaż te sfermentowane produkty mleczne zawierają korzystne bakterie, które wspomagają trawienie, są one również bogate w tłuszcz i mogą zawierać dodatki, takie jak ksylitol, które są szkodliwe dla kotów. Jeśli naprawdę chcesz leczyć swojego kota, lepiej wybrać naturalny jogurt grecki bez żadnych dodatków.

Czy koty mogą jeść mleko bez laktozy

Teoretycznie tak, ale należy pamiętać o zawartości tłuszczu i potencjalnych dodatkach. A także zaakceptować fakt, że koty potrzebują czystej wody pitnej. Odpowiednio dobrana karma, trochę smakołyków i dużo wody to wszystko, czego potrzebuje Twój kot. W ostateczności można poszukać w sklepach zoologicznych specjalnego mleka dla kotów, które jest dla nich bezpieczne.

