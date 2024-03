Matematyk udowadnia, że wszystkie ograniczenia są tylko w naszych głowach

BLOG

W 1939 roku 25-letni przyszły matematyk George Danzig studiował na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Pewnego dnia spóźnił się 20 minut na zajęcia ze statystyki. Po cichu wszedł, usiadł przy biurku i odwrócił głowę, próbując dowiedzieć się, co przegapił.

Na tablicy wypisane były warunki dwóch zadań.

Danzig zapisał zadania w zeszycie i słuchał profesora. Problemy były naprawdę trudne. Danzig pomyślał, że musiał przegapić coś ważnego, aby je rozwiązać. Nie było jednak nic do zrobienia.

(!) Po kilku dniach ciężkiej pracy w końcu rozwiązał zadania.

Zadowolony poszedł do profesora i oddał mu zeszyt. Profesor Jerzy Neumann z roztargnieniem przyjął zadanie. Jakoś nie mógł sobie od razu przypomnieć, że nie zadawał czegoś takiego swoim studentom....

Kiedy po chwili spojrzał na to, co przyniósł mu student, oczy wyszły mu z orbit. Przypomniał sobie, że rzeczywiście podał studentom warunki tych dwóch problemów na początku jednego ze swoich wykładów. Dwa nierozwiązywalne problemy!

Dwa problemy, których nie mógł rozwiązać nie tylko sam profesor, ale także inni wybitni matematycy tamtych czasów (!).

Jednak Danzig po prostu nie usłyszał tej części wykładu, która mówiła, że te problemy nie mają rozwiązania. I rozwiązał je.

To przykład na to, że wszelkie ograniczenia są tylko w naszych głowach, pamiętajcie o tym! A gdy usłyszycie, że "to niemożliwe", nie śpieszcie się z tym zgadzać:)!

