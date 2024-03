Czerwone, białe czy słodkie: które ziemniaki są najzdrowsze?

Ziemniaki to wartościowy produkt spożywczy, który może być częścią zdrowej i zbilansowanej diety. Istnieje wiele odmian ziemniaków, ale nie jest łatwo zdecydować, które z nich są najzdrowsze.

Eksperci z health. com zbadali różne odmiany ziemniaków i zidentyfikowali te najzdrowsze.

Należy zauważyć, że fioletowe ziemniaki są bogate w antocyjany, które zmniejszają ryzyko chorób przewlekłych. Zawierają wiele witamin, minerałów i błonnika, co czyni je doskonałym wyborem do kontroli poziomu cukru we krwi.

Czerwone ziemniaki są źródłem przeciwutleniaczy flawonoidowych, witaminy C i potasu i są zalecane do kontroli ciśnienia krwi i zdrowia serca.

Słodkie ziemniaki są bogate w karotenoidy, witaminy B, C i potas. Są zalecane w celu poprawy wzroku, funkcji odpornościowych i zdrowia jelit.

Jak gotować ziemniaki, aby zachować ich korzyści zdrowotne?

Unikaj smażenia: Smażenie niszczy składniki odżywcze i sprzyja powstawaniu szkodliwych substancji chemicznych.

Preferuj pieczenie, gotowanie lub gotowanie na parze: Te metody gotowania zachowują większość składników odżywczych.

Uważaj na dodatki: Masło, ciężka śmietana, kwaśna śmietana, ser i bekon sprawiają, że potrawy z ziemniaków są mniej zdrowe.

Dodawaj warzywa i zioła: Wzbogaci to danie w witaminy, minerały i błonnik.

Eksperci zauważają, że każdy ziemniak, w tym białe ziemniaki, może być włączony do zdrowej diety. A metody gotowania wpływają na zdrowotność ziemniaków.

Przeczytaj więcej o poszczególnych rodzajach ziemniaków:

Fioletowe:

85 kalorii na 100 g

1,54 g białka

20 g węglowodanów

3,1 g błonnika

337 mg potasu (14% DV)

witaminy B6 i C

Czerwony:

87 kalorii na 100 g

2,3 g białka

19,6 g węglowodanów

1,8 g błonnika

545 mg potasu (12% DV)

0,212 mg witaminy B6 (12% DV)

12,6 mg witaminy C (14% DV)

Słodkie:

90 kalorii na 100 g

2 g białka

20,7 g węglowodanów

3,3 g błonnika

27 mg magnezu (6% DV)

473 mg potasu (10% DV)

957 mcg witaminy A (107% DV)

0,285 mg witaminy B6 (17% DV)

19,5 mg witaminy C (22% DV)

75% więcej błonnika niż czerwone ziemniaki.

Informacje te pomogą ci dokonać właściwego wyboru i przygotować zdrowe i smaczne dania z ziemniaków.

Wcześniej pisaliśmy o 5 najważniejszych mitach na temat ziemnia ków.

