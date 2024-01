Koty to zwierzęta, u których instynkty często biorą górę. Jednym z tych instynktów jest chęć załatwienia się w ziemi.

Może to stanowić problem dla właścicieli zwierząt, którzy mają rośliny doniczkowe, ponieważ mocz kota może zabić roślinę, pisze askmycats.

Dlaczego koty oddają mocz na rośliny?

Jednym z najczęstszych powodów jest to, że koty nie lubią swojej kuwety. Jeśli kuweta nie jest czysta, nie znajduje się we właściwym miejscu lub nie spełnia potrzeb kota, może on zacząć szukać innego miejsca, w którym mógłby się załatwić.

Innym możliwym powodem jest to, że kot próbuje oznaczyć swoje terytorium. Koty używają moczu, aby dać znać innym kotom, że to ich terytorium. Zwierzę może zacząć oddawać mocz na rośliny, aby pokazać innym kotom, że jest to jego terytorium.

Wreszcie, niektóre koty po prostu lubią oddawać mocz na rośliny. Może to być dla nich przyjemne lub relaksujące.

Co zrobić, jeśli kot oddaje mocz na rośliny

Jeśli zauważysz, że Twój kot oddał mocz w doniczce z rośliną, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest usunięcie moczu. Można to zrobić za pomocą skrobaka, aby zebrać widoczny mocz. Następnie możesz użyć roztworu octu lub soku z cytryny, aby usunąć resztki moczu.

Jak odzwyczaić koty od oddawania moczu w doniczkach

Przykryj roślinę. Możesz przykryć roślinę folią aluminiową lub tkaniną, której kot nie lubi.

Możesz dodać do rośliny skórki cytrusów, kulki na mole lub inne środki odstraszające koty.

Zmień lokalizację kuwety. Upewnij się, że kuweta znajduje się w czystym, cichym miejscu, które lubi Twój kot. Jeśli wypróbowałeś wszystkie te metody, a Twój kot nadal oddaje mocz na rośliny, być może konieczna będzie wizyta u weterynarza. Weterynarz może pomóc ustalić, dlaczego kot oddaje mocz na rośliny i opracować plan leczenia.

