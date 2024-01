Rośliny domowe będą ci wdzięczne: dlaczego warto dodawać cynamon i cukier do doniczek?

Rośliny domowe to świetny sposób na dodanie piękna i życia każdemu wnętrzu. Czasami jednak mogą zacząć słabnąć i więdnąć. Może to być spowodowane kilkoma czynnikami, takimi jak brak światła, wody lub składników odżywczych.

Jeśli zauważysz, że Twoja roślina doniczkowa więdnie, nie rozpaczaj. Możesz ją ożywić za pomocą prostych naturalnych składników, które masz w kuchni.

Cynamon

Cynamon ma właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, które mogą chronić rośliny przed chorobami. Działa również jako naturalny hormon ukorzeniający, który może pomóc sadzonkom zakorzenić się.

Aby chronić rośliny przed chorobami, wystarczy posypać ziemię doniczkową łyżeczką cynamonu. Aby pobudzić ukorzenianie się sadzonek, posyp sproszkowanym cynamonem pobraną łodygę przed przesadzeniem jej do doniczki lub do ziemi.

Skórka cebuli

Skórka cebuli jest naturalnym repelentem, który może pomóc chronić rośliny przed mszycami i roztoczami.

Aby przygotować macerat ze skórki cebuli, wlej litr wody do pojemnika wypełnionego skórkami cebuli i pozostaw na noc. Następnie gotuj mieszaninę przez 20 minut, pozwól jej ostygnąć i odcedź. Wlej roztwór do butelki z rozpylaczem i spryskaj liście roślin domowych.

Skórki cebuli są również nawozem organicznym. Jest bogata w potas, wapń, magnez i żelazo, które są niezbędne dla zdrowia roślin.

Zielona herbata

Zielona herbata jest naturalnym nawozem, który pomaga utrzymać zdrowie roślin i poprawia kwitnienie. Zawiera azot, potas, fosfor i magnez, które są niezbędne dla wzrostu roślin.

Aby przygotować płynny nawóz, zaparz torebki zielonej herbaty w wodzie przez kilka godzin i użyj tego naparu do podlewania roślin.

Jeśli zużyłeś już torebki herbaty, poddaj je recyklingowi, aby wykorzystać je jako nawóz. Aby to zrobić, usuń etykietę i spinacz z torebki herbaty i umieść ją bezpośrednio w ziemi. Następnie podlej roślinę.

Rozważ także nawożenie roślin ściółką z zielonej herbaty. Aby to zrobić, otwórz zużytą torebkę zielonej herbaty i rozłóż jej zawartość na glebie jak ściółkę. To samo możesz zrobić z liśćmi zielonej herbaty, których używasz do przygotowania herbaty ziołowej.

Cukier

Cukier jest naturalnym stymulantem wzrostu, który może pomóc ożywić rośliny więdnące z powodu braku światła słonecznego.

Posyp ziemię cukrem i podlej roślinę jak zwykle. Możesz również wymieszać cukier z fusami z kawy, które również są naturalnym nawozem.

