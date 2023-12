Jakie pokarmy należy jeść zimą, aby uniknąć choroby: odpowiedź immunologa

Wszyscy chcemy uniknąć przeziębień i innych chorób zimą, a immunolog dr Jenna McCiokey dzieli się swoimi prostymi wskazówkami, jak zachować zdrowie w tym zimnym sezonie.

W rozmowie z I Paper podkreśla ona znaczenie spożywania sezonowej żywności jako kluczowego elementu utrzymania odporności w zimie. Rośliny również cierpią z powodu krótkich dni i braku światła, więc wybór sezonowej żywności może dostarczyć więcej składników odżywczych niż te, które są poza sezonem.

"Nasze samopoczucie jest powiązane ze zmieniającymi się porami roku. Tak jak my dostosowujemy się do niewielkich zmian temperatury i długości dnia, tak samo robią to rośliny, które spożywamy. Dlatego świadomie staram się dopasować swoją dietę do pory roku" - wyjaśnia immunolog.

Zgodnie z jej radą, wybierane przez nią produkty, takie jak cukinia i dynia, są bogate w beta-karoten (roślinną witaminę A), która jest szczególnie przydatna zimą. Dodatek ziół takich jak rozmaryn czy tymianek sprawia, że dania te są nie tylko zdrowe, ale i smaczne.

Jeśli chodzi o witaminę C, immunolog zaleca spożywanie pokarmów w nią bogatych, w tym jeżyn, czarnego bzu i satsumy, które wspierają układ odpornościowy. Sfermentowana żywność, taka jak kimchi, jest również ważnym elementem pożywienia, a regularne spożywanie grzybów, które zawierają beta-glukany, wspomaga układ odpornościowy.

Dr Macciocchi zaleca również zastąpienie zwykłej herbaty lub kawy herbatami ziołowymi, aby zapewnić odpowiednie nawodnienie, co jest szczególnie ważne zimą, kiedy wiele osób zapomina o pragnieniu. Stosując się do tych prostych wskazówek, można wesprzeć swój organizm i zachować zdrowie w sezonie zimowym.

Uwaga: Niniejsza treść służy wyłącznie celom informacyjnym i nie zawiera żadnych porad medycznych. W przypadku leków, diagnoz i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

Pisaliśmy już o żywności bogatej w wapń i witaminę D.

