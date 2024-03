BLOG

Krótko przypomnę przydatne informacje na temat miodu od Valerii Fedorovych, doświadczonego pszczelarza, członka Związku Pszczelarzy Ukrainy, który odpowiedział na często zadawane pytania dotyczące miodu: jak wybrać, który jest lepszy, jak odróżnić podróbkę.

1. Wiele korzystnych składników miodu zaczyna się rozkładać w temperaturach powyżej 40 stopni, ponieważ produkt jest bogaty w enzymy, a enzymy to aminokwasy, które nie są odporne na wysokie temperatury. Jeśli chcesz zachować wszystkie składniki odżywcze podczas spożywania miodu, nie podgrzewaj go powyżej 40'C. Ale jeśli lubisz dodawać go do gorącej herbaty/kawy/pieczenia, nie martw się, miód nie zamienia się w "toksyny", jak ostatnio często się mówi.

2. Wskazówki, jak odróżnić miód od fałszywego miodu, takie jak "zawiń miód na łyżce" lub "spójrz na kapanie miodu", nie działają. Rzemieślnicy mogą podrobić każdą konsystencję pseudo-miodu o wysokiej jakości. Jedyną gwarancją oryginalnego produktu jest zaufany pszczelarz. Ważne jest również, aby kupować miód skrystalizowany (jeśli we wrześniu lub październiku) - i lepiej nie kupować płynnego miodu, jeśli nie masz pewności co do producenta. Kolor, smak, zapach i konsystencja mogą być fałszywe. Nawet doświadczony pszczelarz nie jest w stanie tego odróżnić!

3. Pszczelarz nie może mieć więcej niż trzy rodzaje miodu w sezonie. Jest to technicznie prawie niemożliwe. Jeśli na wystawie zobaczysz do 20 rodzajów miodu, unikaj kupowania produktu od "pszczelarza".

4. Przed ukończeniem pierwszego roku życia dziecko nie ma jeszcze wystarczającej ilości enzymów do trawienia miodu, dlatego należy bardzo ostrożnie słodzić napoje/jedzenie.

5. Zawartość kalorii w miodzie i cukrze jest prawie taka sama, ale wartość odżywcza jest bardzo różna. Miód zawiera 400-500 składników.

6. Dzienna maksymalna (!) norma miodu wynosi 1 g na kg masy ciała dla dorosłych i 0,5 g na kg dla dzieci. ale oczywiście należy wziąć pod uwagę indywidualne cechy organizmu.

7. Według badań najzdrowszym miodem jest miód polny. A ja lubię łyżkę miodu lipowego, akacjowego, gryczanego, gdy mam ochotę, ale rzadko go jadam.

Jaki miód lubisz, a jakiego z jakiegoś powodu nie jesz?