Jakich pokarmów nie należy spożywać przy cukrzycy: porady dietetyków

Cukrzyca to nie zdanie, a jedynie powód do przeglądu swojej diety. Właściwe odżywianie może pomóc Ci kontrolować poziom cukru we krwi i prowadzić pełnię życia.

Dieta na cukrzycę nie jest środkiem tymczasowym, ale sposobem na życie. Monitoruj swoje samopoczucie, regularnie poddawaj się badaniom i konsultuj się ze swoim leczącym endokrynologiem – pisze TSN.

Co mogą jeść osoby chore na cukrzycę?

Białka:

Chude mięso (indyk, kurczak),

Jajka,

Niskotłuszczowe produkty mleczne,

Ryby i owoce morza,

Fasolki,

Tofu,

Orzechy

Węglowodany:

produkty pełnoziarniste,

Kasza gryczana,

Kasza Jaglana,

Komosa ryżowa,

Owsianka,

brązowy ryż,

Pieczone ziemniaki i słodkie ziemniaki.

Tłuszcze:

Oleje (rzepakowy, oliwkowy),

Naturalne tłuszcze pochodzenia roślinnego (awokado, orzechy, nasiona),

Czerwona ryba, makrela, śledź.

A co nie jest możliwe?

Białka:

Tłuste, smażone mięso,

Boczek,

Skóra drobiowa

Sery o dużej zawartości tłuszczu,

Smażona ryba.

Węglowodany:

Mąka biała i jej przetwory,

biały ryż,

Kasza semolina, kasza manna,

Frytki, smażone ziemniaki.

Tłuszcze:

Tłuszcze trans (smalec, olej kokosowy, olej palmowy).

Ogólna rada:

Unikaj szybkich węglowodanów (słodyczy, ciast, ciastek, wyrobów piekarniczych).

Jedz trzy razy dziennie, nie pomijaj posiłków.

Pij napoje bez dodatku cukru.

Unikaj fruktozy i produktów dla diabetyków.

Zastąp słodycze naturalnymi słodzikami (stewia, erytrytol).

Warzywa i owoce z puszki zastąp świeżymi lub mrożonymi.

