Jakich produktów nie można włożyć do blendera, aby się nie zepsuł

Blender to niezastąpiony pomocnik w kuchni, jednak warto wiedzieć, jakich produktów nie można w nim rozdrobnić, aby starczył na długo. Szlifowanie niektórych produktów może mieć negatywny wpływ na sprzęt lub nawet całkowicie go wyłączyć.

Aby blender służył długo, należy przestrzegać pewnych zasad. Surowo zabrania się mielenia w nim produktów zbyt twardych lub gorących. Shuba o tym pisze.

Eksperci sporządzili listę 6 produktów niebezpiecznych dla Twojego blendera:

Gorące płyny i jedzenie:

Nie wrzucaj do blendera gorącej zupy ani innych gorących potraw. Może to spowodować pęknięcie kubka lub nawet oparzenia. Zamiast tego poczekaj, aż żywność ostygnie do temperatury pokojowej przed zmieleniem.

Suszone owoce

Skórka suszonych owoców jest twarda i lepka, co może spowodować uszkodzenie ostrzy blendera. Suszone owoce lepiej namoczyć przed zmieleniem, aby zmiękły.

lód

Kruszenie lodu może spowodować stępienie ostrzy blendera. Aby przygotować koktajle lub koktajle z lodem, lepiej skorzystać ze specjalnych funkcji blendera lub wcześniej rozdrobnić lód w moździerzu.

Orzechy

Orzechy są twarde i mogą uszkodzić ostrza blendera. Zmiel orzechy w małych porcjach i użyj trybu do mielenia twardych produktów.

Ziarna kawy

Blender nie jest przeznaczony do mielenia ziaren kawy, może to spowodować uszkodzenie blendera lub zmielenie kawy o niskiej jakości. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj młynka do kawy.

Mięso

Blendery nie są przeznaczone do mielenia mięsa. Może to prowadzić do awarii blendera lub złej jakości mielenia mięsa. Do mielenia mięsa użyj maszynki do mięsa.

