Jaką żywność można spożywać po upływie daty ważności?

Data ważności to data, po której produkt może stracić swoją jakość, a nawet stać się niebezpieczny. Jednak nie wszystkie produkty spożywcze powinny być wyrzucane natychmiast po upływie daty ważności.

Wideo dnia

Należy również zwrócić uwagę na napis "Należy spożyć do" - jest to data, po której produkt może być niebezpieczny do spożycia, pisze Real Simple.

Pisaliśmy o tym wcześniej: Żywność, której nie powinny spożywać osoby chcące rzucić palenie

"Data ważności" to data, po której produkt może stracić swój smak, ale nie staje się niebezpieczny dla zdrowia.

Data przydatności do spożycia odnosi się do żywności, która może się zepsuć i stać się niebezpieczna po upływie daty ważności. Produkty te obejmują mięso, ryby, jaja i produkty mleczne.

Data przydatności do spożycia wskazuje, że produkt może stracić swoją konsystencję, smak lub aromat po upływie daty ważności, ale nadal będzie bezpieczny do spożycia. Żywność ta obejmuje zboża, makarony, konserwy i czekoladę.

Oto kilka produktów spożywczych, które można spożywać po upływie daty ważności:

Jogurt: może być przechowywany w lodówce w szczelnie zamkniętym pojemniku do 2 tygodni po upływie daty przydatności do spożycia.

Mleko: może być przechowywane w szczelnie zamkniętym pojemniku i w lodówce do 7 dni po upływie terminu przydatności do spożycia.

Sery: Sery twarde mogą być spożywane do 6 miesięcy po upływie terminu przydatności do spożycia, a sery miękkie do 2 tygodni.

Chleb: może być przechowywany do 3-7 dni po upływie daty przydatności do spożycia.

Owoce i warzywa: Większość owoców i warzyw można spożyć w ciągu kilku dni po upływie terminu przydatności do spożycia, jeśli nie uległy zepsuciu.

Oto niektóre produkty, których nie należy spożywać po upływie daty ważności:

Mięso: może zawierać szkodliwe bakterie, które mogą powodować zatrucia pokarmowe.

Ryby: mogą zawierać szkodliwe bakterie, a także rtęć, która może być niebezpieczna dla zdrowia.

Jaja: mogą zawierać salmonellę, która może powodować zatrucia pokarmowe.

Produkty mleczne: mogą zawierać szkodliwe bakterie, które mogą powodować zatrucia pokarmowe.

Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia, należy:

Sprawdzać datę ważności żywności przed jej zakupem.Przechowywać żywność w odpowiedniej temperaturze.Nie jeść żywności, która ma nieprzyjemny zapach, smak lub konsystencję.Ograniczanie marnowania żywności jest ważne, ale nie warto ryzykować zdrowia.

Pamiętaj: jeśli nie masz pewności, czy produkt jest bezpieczny do spożycia po upływie daty ważności, lepiej go wyrzucić. Nie jedz żywności, która wykazuje oznaki zepsucia. Przestrzegaj zasad przechowywania żywności.

Przeczytaj o 11 produktach spożywczych, które powinieneś włączyć do swojej diety.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!