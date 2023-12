Jakie owoce sprzyjają utracie wagi: odpowiedź dietetyków

Owoce są ważną częścią zbilansowanej diety i mogą odgrywać istotną rolę w procesie odchudzania. Są niskokaloryczne i bogate w błonnik, co może ułatwić kontrolę wagi.

Owoce są doskonałym źródłem witamin, minerałów i błonnika, przyczyniając się do zdrowia jelit i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Słodki smak owoców dodaje różnorodności i przyjemności do diety, co czyni je idealnymi do włączenia do diety podczas odchudzania, TSN.

Pomimo faktu, że niektóre programy odchudzania zalecają unikanie owoców, wielu dietetyków uważa to za błędne. Vanessa Rissetto, RD i CEO Culina Health, zwraca uwagę, że owoce są ważną częścią zdrowej diety odchudzającej lub kontrolującej wagę.

Dla tych, którzy chcą włączyć owoce do swojej diety w celu utraty wagi, dietetycy zalecają regularne spożywanie różnych rodzajów owoców. Niektóre zalecane owoce do tego celu:

Pomarańcze: Bogate w przeciwutleniacze, zwłaszcza witaminę C, a także zawierają błonnik, który pomaga utrzymać uczucie sytości. Awokado: Wysokokaloryczne, ale pomaga poczuć się sytym, a niektóre badania powiązały je z utratą wagi. Kiwi: Bogate w witaminy C, K, kwas foliowy i błonnik. Jabłka: Zawierają dużo błonnika, który przyczynia się do dobrego trawienia i długotrwałej sytości. Gruszki: Również bogate w błonnik i mogą pomóc w trzymaniu się diety dzięki zawartości fruktozy i sorbitolu. Grejpfrut: Niskokaloryczny i bogaty w wodę i błonnik. Nasiona granatu: Bogate w błonnik i witaminę C. Truskawki: Bogate w błonnik i witaminę C, są ważnym źródłem przeciwutleniaczy. Jagody: Zawierają błonnik i duże ilości witaminy C i A. Arbuz: Wysoka zawartość wody, niska zawartość kalorii i witaminy C. Maliny: Bogate w błonnik i witaminę C, są doskonałym źródłem przeciwutleniaczy.

Włączenie tych owoców do diety może nie tylko ułatwić proces odchudzania, ale także sprawić, że dieta będzie bardziej zróżnicowana i zdrowa.

Ostrzeżenie: Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady medycznej. W przypadku leków, diagnozy i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

