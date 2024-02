Jak chronić ziemię przed kretami: najskuteczniejsze metody

Chociaż krety wyglądają uroczo i nieszkodliwie, w rzeczywistości mogą powodować znaczne szkody w ogrodzie. Oprócz nieestetycznych kopców i zniszczonego trawnika, nory kretów uszkadzają korzenie roślin, niszcząc je. Nic dziwnego, że wielu ogrodników zastanawia się, jak pozbyć się kretów w ogrodzie. Yabloko pisze na ten temat.

Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z kretami. Ale, podobnie jak w przypadku ślimaków, nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych. Rozważ humanitarne metody pozbycia się kretów na miejscu.

Jak pozbyć się kretów z terenu za pomocą środków ludowych

Skuteczność improwizowanych produktów do zwalczania szkodników nie zawsze jest wysoka. Dlatego zalecamy łączenie metod dla lepszego efektu.

Jeśli masz nieograniczony dostęp do wody, możesz spróbować zalać kretowiska. Aby to zrobić, włóż wąż do otworu i włącz silne ciśnienie. Oczywiście będziesz musiał użyć dużej ilości wody. Proces powinien trwać co najmniej kilka godzin i być powtarzany przez kilka dni z rzędu.

Ponieważ krety mają dobry węch, nie tolerują niektórych zapachów. Można to wykorzystać, sadząc nagietki i żonkile na obwodzie działki. Krety nie lubią również czarnej fasoli i fasoli.

Aby skutecznie je zwalczać, można umieścić w dziurze kawałki śledzia lub szmaty nasączone produktami ropopochodnymi lub kulkami na mole. Krety nie tolerują takich zapachów.

