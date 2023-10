Jak chronić pokrojone jabłka przed ciemnieniem

Pokrojone jabłka zmieniają kolor pod wpływem powietrza i brązowieją w ciągu kilku minut. Powoduje to utratę apetycznego wyglądu i smaku jabłka.

Wideo dnia

Podobnie jak banany, gruszki czy awokado, jabłka zmieniają kolor i prawdopodobnie staną się brązowe i stracą swój jasny kolor. Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że staną się miękkie i pozbawione smaku, pisze Sante Plus.

Czytaj również: Jak chronić ser przed pleśnią: najskuteczniejsze triki

Jak uniknąć brązowego przebarwienia plasterków lub kawałków jabłka?

Po pokrojeniu jabłko może szybko się odbarwić, a nawet stać się czarne. Jest to spowodowane utlenianiem polifenoli zawartych w owocach. Po przekrojeniu owoc staje się brązowy i traci swój apetyczny wygląd. Na szczęście można użyć płynu, który pozwoli zachować idealną biel jabłka nawet po długotrwałym przechowywaniu. Mowa o soku z cytryny.

Umieść plasterki cytryny w małej misce z wodą i pozostaw na kilka minut przed zanurzeniem plasterków jabłka w płynie. Ten owoc cytrusowy, który zawiera kwas cytrynowy, jest dobrym przeciwutleniaczem, ograniczającym utlenianie owoców i chroniącym je przed ciemnieniem.

Możesz również użyć soku z cytryny. Wlej łyżkę soku z cytryny do miski z zimną wodą. Następnie umieść plasterki jabłka w mieszaninie i pozostaw na 5 minut, po czym odcedź i opłucz. Aby uzyskać większą skuteczność, umieść świeżo pokrojone plasterki w zamrażarce. Najpierw umieść je na tacy lub tacy w zamrażarce na 3 godziny, a następnie umieść je w zamykanej plastikowej torbie.

Inne wskazówki dotyczące zachowania koloru oraz jędrności i soczystości jabłek

Oprócz sztuczki z sokiem z cytryny, możesz użyć innych babcinych metod, aby zapobiec utlenianiu się jabłek. Dzięki tym niedrogim domowym środkom zaradczym i w 100% naturalnym składnikom jabłko zachowa swój pierwotny wygląd. Oto kilka przykładów.

Zabezpiecz plasterki jabłka gumką recepturką

Ta prosta i praktyczna wskazówka nie wymaga żadnych dodatkowych składników. Po zakończeniu krojenia jabłka w paski, wszystko co musisz zrobić, to zebrać je i zamknąć razem za pomocą gumki.

Zanurz plasterki jabłka w osolonej wodzie

Sól jest często używana do konserwowania żywności. Aby zachować apetyczny wygląd jabłka nawet po pokrojeniu, użyj tego cudownego składnika, który spowalnia utlenianie. Aby to zrobić, dodaj dwie łyżeczki soli do miski z wodą przed zanurzeniem plasterków jabłka. Pozostaw na dwie minuty, a następnie dobrze spłucz.

Używaj miodu na plasterkach jabłka

Miód może być również stosowany do utrzymania pięknego koloru jabłek. Bogaty w właściwości przeciwutleniające i składający się ze związków fenolowych, witaminy C i flawonoidów, produkt ten czyni cuda dla Twojego jabłka. Wystarczy wlać dużą szklankę wody do salaterki i dodać dwie łyżki miodu. Następnie zanurzyć plasterki jabłka i pozostawić na pięć minut. Odcedź owoce i pozwól im wyschnąć.

Odkryj cztery sposoby na przechowywanie cytryn przez długi czas, aby nie zakwitły i nie zmarnowały się.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!