Jak zakorkować butelkę wina, jeśli zgubiłeś korek: przydatny życiowy hack

Pozostawienie otwartej butelki wina może spowodować utlenienie jej zawartości pod wpływem powietrza. Utlenianie może zamienić wino w ocet. Jeśli jednak zgubiłeś zakrętkę do butelki wina, ale nadal chcesz ją zamknąć, istnieje przydatny sposób, który pomoże w tym trudnym zadaniu.

Wiedząc, że otwarta butelka wina może powodować utlenianie napoju, wielu z nas szuka szybkiego i skutecznego rozwiązania. W jednym z najpopularniejszych filmów na TikTok, blogerka Chantelle Feng podzieliła się ciekawym lifehackiem, który można wykorzystać w takich przypadkach.

"Nie wiem, kto powinien o tym wiedzieć, ale możesz użyć zakrętek od butelek z wodą na butelkach z winem" - powiedziała w swoim filmie, który zyskał ponad 630 000 polubień.

Procedura tego życiowego hacka jest dość prosta. Musisz utrzymywać pokrywkę, której planujesz użyć, w czystości. Po pierwsze, zaleca się jej dokładne umycie i pozostawienie na powietrzu do wyschnięcia. Następnie delikatnie przykręć pokrywkę do szyjki butelki wina. Jeśli zamkniesz ją bezpiecznie, pomoże to zachować świeżość wina na znacznie dłużej i unikniesz przedostania się bakterii do wnętrza butelki.

Tak więc, korzystając z tego prostego triku, możesz nadal cieszyć się smakiem swojego ulubionego wina, nawet jeśli zgubiłeś jego oryginalną zakrętkę.

