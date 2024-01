Jak odmrozić przednią szybę samochodu w kilka sekund (wideo)

Zima to czas, w którym wielu kierowców doświadcza problemu zamarzniętej przedniej szyby. Może to być nieprzyjemne i niebezpieczne, zwłaszcza jeśli spieszysz się do pracy lub na wycieczkę.

Na szczęście istnieje kilka sposobów na szybkie odmrożenie przedniej szyby. Eksperci radzą, aby nigdy nie polewać zamarzniętej szyby gorącą wodą, ponieważ różnica temperatur może spowodować jej pęknięcie.

W pierwszej kolejności należy włączyć ogrzewanie i klimatyzację w samochodzie. Pomoże to osuszyć powietrze w samochodzie, co doprowadzi do odparowania wilgoci, a tym samym do rozmrożenia lodu.

Otwórz okno. Pomoże to również osuszyć powietrze w pojeździe.

Użyj roztworu alkoholu izopropylowego i wody. Roztwór ten nie zamarza, więc pomoże szybko stopić lód.

Następnie użyj skrobaczki do szyb lub skrobaczki do lodu, aby ostrożnie usunąć zmiękczony lód i szron. Zacznij od góry i kieruj się w dół, upewniając się, że czyścisz całą szybę, aby zapewnić maksymalną widoczność.

Innym sposobem jest wlanie ciepłej wody do wytrzymałej plastikowej torby z zamykanym zapięciem i przesuwanie torby w dół po szybie, delikatnie dociskając ją do zamarzniętej powierzchni. Zamiast worka można również użyć plastikowych butelek wypełnionych ciepłą wodą.

Tymczasem na TikTok jeden z użytkowników pokazał, jak rozmroził szybę swojego samochodu w kilka sekund. Mężczyzna użył kawałka grubego kartonu i umieścił go na przedniej szybie samochodu zaparkowanego na ulicy. Kiedy trzeba skorzystać z samochodu, wystarczy zdjąć karton, a szyba nie będzie pokryta lodem ani śniegiem.

Wcześniej eksperci sugerowali, w jaki sposób kierowcy mogą szybko usunąć lód z przedniej szyby.

