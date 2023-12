Kurkuma jest stałym składnikiem kuchni azjatyckiej. Ta jasnożółta przyprawa rozjaśnia curry i gulasze i jest bardzo łatwa w uprawie w domu.

Publikacja Sante Plus podpowiedziała nam, jak uprawiać kurkumę w domu. Okazuje się, że jest to bardzo proste i można to zrobić na balkonie lub w ogrodzie.

Aby zasadzić tę wieloletnią roślinę zielną, należy spełnić kilka warunków:

bogata, osuszona i świeża gleba;

lokalizacja w dość słonecznym miejscu, ale z dala od wiatru;

nie zaleca się pełnego nasłonecznienia.

Okres sadzenia kurkumy trwa od lutego do maja, a okres kwitnienia rozpoczyna się w czerwcu i kończy we wrześniu. Może być uprawiana w doniczce z piaszczystą glebą lub w ziemi. Jeśli chodzi o kwiatostany, zaczynają się one pojawiać po trzech latach.

Cechy uprawy kurkumy

Aby jak najlepiej pielęgnować i uprawiać tę bylinę, należy przestrzegać następujących warunków:

1. Upewnij się, że podłoże jest wystarczająco wilgotne. Gdy tylko poczujesz, że roślina wymaga podlewania, spryskaj jej liście wodą deszczową.

2. Od początku wiosny należy wymieniać ziemię, jeśli roślina jest uprawiana w doniczce.

3. Dodawaj płynny nawóz co miesiąc w okresie kwitnienia. Roślina potrzebuje fosforu.

4. Gdy tylko zauważysz suche łodygi i martwe liście, usuń je.

Jeśli chodzi o rozmnażanie kurkumy, można to przeprowadzić wiosną. W tym celu należy podzielić kłącze, które powinno mieć jeden lub więcej pąków.

Gdy tylko liście wyschną, można rozpocząć zbiór kurkumy.

