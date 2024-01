Jak wyhodować piękną orchideę w domu: sekrety ogrodników

Storczyki są popularnym wyborem wśród miłośników roślin domowych, ponieważ wyglądają egzotycznie i mogą kwitnąć przez kilka miesięcy. Jednak uprawa storczyków w domu nie zawsze jest łatwym zadaniem.

Aby orchidea kwitła długo i pięknie, ważne jest, aby znać podstawowe zasady jej pielęgnacji. SantePlus podzielił się swoimi sekretami dotyczącymi uprawy storczyków.

Przesadzanie storczyków

Zaleca się przesadzenie storczyka po raz pierwszy po zakupie. Pozwoli to zbadać korzenie i sprawdzić, czy nie ma na nich oznak choroby lub szkodników. W tym celu ostrożnie wyjmij orchideę z doniczki i zanurz jej korzenie pod wodą, aby łatwo usunąć je z podłoża, a także uczynić je bardziej elastycznymi i mniej kruchymi.

Następnie usuń wszystkie martwe i przestarzałe korzenie. Aby je rozpoznać, wystarczy nacisnąć korzenie palcami. Jeśli korzeń jest twardy, to nadal żyje, jeśli natomiast jest miękki, to należy go odciąć. Ta wskazówka pozwoli ci odróżnić martwe korzenie rośliny od korzeni powietrznych, które są nadal przydatne.

Teraz możesz przesadzić orchideę do innej, większej doniczki, aby roślina miała miejsce na rozwój korzeni. Możesz użyć przezroczystej plastikowej doniczki, aby łatwo sprawdzić stan korzeni rośliny.

Wszystko, co musisz zrobić, to dodać nowe podłoże. Pamiętaj, aby wybrać specjalną ziemię do storczyków. Składa się ona między innymi z mieszanki włókien kokosowych, węgla drzewnego, ściółki z kory i glinianych kulek. Podłoże to zapewnia napowietrzenie i składniki odżywcze, których potrzebuje roślina.

Przesadzaj orchideę, gdy gleba się wyczerpie, zwykle co 2-3 lata. Możesz również stosować płynny nawóz raz w miesiącu, a częściej w okresie kwitnienia, ale nie przesadzaj. Zbyt duża ilość nawozu może powstrzymać kwitnienie orchidei.

Światło dla storczyków

Storczyki to rośliny domowe, które uwielbiają jasne pomieszczenia. Trzymaj je w pomieszczeniach z dużą ilością światła, ale wybieraj światło filtrowane, ponieważ bezpośrednia ekspozycja na światło słoneczne może spalić ich liście.

Ponadto storczyki nie lubią chłodnego klimatu, więc należy utrzymywać je w temperaturze od 18°C do 25°C, w przeciwnym razie nie będą w stanie kwitnąć. Należy również trzymać je z dala od przeciągów i urządzeń grzewczych, takich jak grzejniki.

Podlewanie storczyków

Zaleca się regularne podlewanie storczyków, zwłaszcza w okresie wzrostu. Cotygodniowe podlewanie jest wystarczające. Pamiętaj, aby podlewać je, ale nie nadmiernie. Aby ułatwić podlewanie, zanurz doniczkę w misce z wodą na 5-10 minut. Następnie wylej wodę z doniczki do zlewu i pozbądź się stojącej wody w doniczce. Pamiętaj również o zwilżeniu liści rośliny.

Podlewaj roślinę ponownie tylko wtedy, gdy korzenie i gleba są suche i używaj wody o temperaturze pokojowej. Zimna lub gorąca woda może uszkodzić korzenie. Ponadto orchidea nie lubi twardej wody z kranu, więc podlewaj ją deszczówką lub wodą filtrowaną.

Należy również uważnie obserwować roślinę pod kątem oznak odwodnienia.

