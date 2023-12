Zimą wiele osób boryka się z problemem wysokich rachunków za gaz. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy mieszkają w starych domach z oknami bez podwójnych szyb.

Brytyjska blogerka Nadine Donelon znalazła jednak sposób na zaoszczędzenie na ogrzewaniu. Używa ona folii spożywczej do uszczelnienia okien w swoim mieszkaniu.

Donelon twierdzi, że dzięki temu od dwóch lat nie płaci za gaz. Zamiast tego stosuje inne sposoby na utrzymanie ciepła, takie jak noszenie ciepłych ubrań, przykrywanie się kocami i używanie butelek z gorącą wodą. Każdej nocy bierze też gorącą kąpiel.

"Mieszkamy w starym mieszkaniu, więc jest to idealne rozwiązanie, aby się ogrzać. Jedyną wadą jest problem z wentylacją. Dlatego uszczelniamy tylko niektóre okna, by móc czasem wpuścić do pokoju trochę świeżego powietrza" - mówi blogerka.

Donelon uważa, że jej metoda oszczędzania pieniędzy jest skuteczna, ale nie jest odpowiednia dla każdego. Na przykład osoby uczulone na folię spożywczą powinny unikać tej metody.

Oto kilka innych wskazówek, które pomogą Ci zaoszczędzić na ogrzewaniu:

Regularnie sprawdzaj, czy z domu nie ucieka ciepło.

Wymień stare okna na okna z podwójnymi szybami.

Zainstaluj termostat i dostosuj temperaturę w domu do swoich potrzeb.

Sprawdź, czy w domu nie działają niepotrzebne urządzenia elektryczne.

