Jak usunąć nieprzyjemne zapachy z pralki: proste i skuteczne wskazówki

Nie musisz używać silnych środków chemicznych, aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z pralki. Jeśli Twoja pralka wydziela nieprzyjemny zapach, może to być spowodowane osadzaniem się kamienia, pleśni lub brudu w różnych częściach urządzenia.

Na szczęście istnieje kilka prostych i niedrogich sposobów na wyeliminowanie tego zapachu i utrzymanie pralki w czystości.

1. Kryształki sody i sok z cytryny:

Wsyp szklankę sody oczyszczonej do bębna pralki. Dodaj odrobinę soku z cytryny. Wlej szklankę białego octu do przegródki na płyn do płukania tkanin. Uruchom normalny cykl prania.

2. Biały ocet:

Wlej 2 szklanki białego octu do bębna pralki. Uruchom normalny cykl prania w wysokiej temperaturze.

3. Soda oczyszczona:

Wymieszaj 1/4 szklanki sody oczyszczonej z 1/4 szklanki wody. Wlej roztwór do zbiornika na detergent. Uruchom cykl prania w temperaturze 40-60 stopni.

4. Wyczyść elementy urządzenia:

Zwilż miękką szmatkę lub gąbkę białym octem. Wyczyść bęben, szufladę na detergent i uszczelki. Wyjmij szufladę na detergent i wyczyść ją osobno. W razie potrzeby użyj mieszanki wody i octu, aby lepiej usunąć brud.

5. Sprawdź rury i filtr:

Sprawdź przewód wodny, aby upewnić się, że nie jest zablokowany. Wyczyść filtr, aby usunąć wszelkie uwięzione w nim zanieczyszczenia.

6. Odkamienianie:

Wlej litr białego octu do bębna pralki. Uruchom długi cykl prania w wysokiej temperaturze.

Regularne czyszczenie pralki zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pozwala zachować jej sprawność przez wiele lat.

