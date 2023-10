Jak usunąć uporczywe plamy na kuchennym stole: ciekawe życiowe triki z majonezem i suszarką do włosów

Plamy z kawy lub herbaty na stole zawsze są nieprzyjemne, ale doświadczeni sprzątacze ujawnili przydatny life hack, który pomoże ci zapomnieć o tym problemie.

Wideo dnia

Oto kilka zalecanych przez nich sposobów na usunięcie tych nieprzyjemnych plam. Sprawdź rezultat i jeśli plama została usunięta, możesz ją łatwo zetrzeć. Jeśli nie, powtórz proces, ale pozostaw go na noc, donosi Mirror.

Przeczytaj również: Dwa sposoby na czyszczenie zasłon bez zdejmowania ich z okna

1. Użycie popiołu drzewnego

Jeden z ekspertów zaleca ostrożne usuwanie plam poprzez przetarcie ich wilgotną szmatką nasączoną popiołem drzewnym. Metoda ta może być skuteczna w usuwaniu plam z kawy lub herbaty.

2. Używanie suszarki do włosów

Inna metoda polega na użyciu suszarki do włosów. Wyjaśnienie jest takie, że plama z kawy lub herbaty na stole znajduje się pod powierzchnią i jest wilgotna. Możesz spróbować wysuszyć plamę suszarką do włosów i poczekać, aż zniknie.

3. Metoda majonezowa

Należy pamiętać, że majonez może być przydatny do usuwania śladów po napojach z drewnianych stołów. Spróbuj dodać niewielką ilość majonezu do ściereczki z mikrofibry i przetrzyj plamę. Gdy majonez pokryje plamę, przykryj ją ręcznikiem papierowym i pozostaw do wyschnięcia.

Wcześniej UAportal podał cztery wskazówki, jak szybko i skutecznie usunąć sierść zwierząt domowych z pralki.

Jeśli chcesz otrzymywaćnajnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!