Jak usunąć rysy z drewnianych mebli i farby za pomocą kawy lub jodyny

Z czasem drewniane meble zużywają się, ale nie trzeba się ich pozbywać. Istnieje kilka wskazówek dotyczących usuwania zadrapań i drobnych defektów przy jednoczesnym zachowaniu estetyki mebli.

Dzięki odpowiednim produktom i materiałom małe zadrapania mogą łatwo zniknąć. Aby uzyskać pożądane rezultaty, postępuj zgodnie ze wskazówkami Sante Plus.

Krok 1: Oczyść drewno

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest prawidłowe oczyszczenie dotkniętej powierzchni.

Rozpuść łyżkę stołową płynu do mycia naczyń w 3-litrowym wiadrze ciepłej wody i dokładnie wymieszaj. Zanurz w nim czystą, niestrzępiącą się szmatkę, a następnie wykręć ją tak mocno, jak to możliwe, ponieważ wystarczy zwilżyć zarysowany obszar. Następnie wystarczy przetrzeć szmatką rysy i zadrapania Pamiętaj, aby zawsze dobrze prać i wykręcać ściereczkę, aby uniknąć uszkodzenia drewnianej powierzchni. Przed rozpoczęciem naprawy pozwól detergentowi zadziałać na drewniane meble, a następnie spłucz je gąbką. Pozostaw do wyschnięcia na kilka minut.

Pamiętaj, że drewno jest jedną z powierzchni, których nigdy nie należy czyścić sodą oczyszczoną.

Krok 2: Odnów drewniane meble

Po wyczyszczeniu mebli przygotuj filiżankę czarnej herbaty, aby wzmocnić odcienie drewna.

Zalej torebkę czarnej herbaty wrzątkiem na kilka minut. Jeśli odcień mebli jest szczególnie ciemny, należy parzyć torebkę herbaty dłużej, aby uzyskać odpowiedni kolor. Weź bawełniany wacik, zanurz go w czarnej herbacie i przetrzyj nim miejsca podatne na zadrapania i zarysowania.

Ponadto, aby uniknąć większej ilości plam niż to konieczne, nie pozwól, aby czarna herbata dostała się na obszar wokół zarysowanego obszaru.

Krok 3. Wypoleruj małe zadrapania

Aby usunąć małe rysy na powierzchni, wymieszaj sok z cytryny i oliwę z oliwek w płytkim pojemniku, a następnie zwilż miękką szmatkę. Przetrzyj obszar, aż rysa zniknie.

Olej ze słodkich migdałów i biały ocet to kolejne świetne połączenie do polerowania drewnianych mebli.

Jak zamalować rysy na drewnie?

Jeśli napotkasz rysy, które plamią drewno, ale nie możesz ich wyczuć opuszkami palców, możesz je zamalować składnikami takimi jak fusy z kawy, jodyna, a nawet markery.

Podobnie jak czarna herbata, fusy z kawy dodają koloru ciemnym meblom. Zanurz bawełniany wacik w wilgotnych fusach z kawy i przesuń nim po zadrapaniach. Pozostaw składnik na 15 minut lub dłużej, a następnie osusz obszar suchą szmatką.

Aby zakonserwować mahoniowe meble, zwilż bawełniany wacik jodyną, a następnie przetrzyj nim zarysowane miejsca.

Jeśli jest to jasne drewno, zwilż bawełniany wacik mieszaniną równych części alkoholu domowego i jodyny, a następnie przetrzyj obszar, aż ślady całkowicie znikną.

