Jak gotować tani ryż, aby był kruchy

Autorka ukraińskiego bloga na Instagramie "Piękne przepisy. Humor. Motywacja", Ołeksandr Ogorodnikow, który mieszka w Szwecji i pracuje jako szef kuchni, pokazał, jak ugotować kruchy ryż okrągłoziarnisty.

W komentarzach do jednego z jego przepisów, w którym bloger opisał, jak gotować ryż długoziarnisty, powiedziano mu, że ta metoda nie jest odpowiednia dla ryżu okrągłoziarnistego. Ogorodnikov postanowił obalić to twierdzenie i opublikował na swoim Instagramie film z gotowania ryżu okrągłoziarnistego.

Składniki

1,5 litra wody

2 łyżeczki soli (bez szkiełka)

1 laska cynamonu (opcjonalnie)

2 liście laurowe (opcjonalnie)

200 g ryżu

2 łyżki oliwy z oliwek

Przygotowanie.

Wlej wodę do rondla, dodaj sól, liść laurowy i cynamon. Doprowadzić do wrzenia. Dodać ryż. Wymieszać do połączenia. Zamieszać ponownie po 2 minutach. Gotować przez 10 minut. Przecedzić ryż przez sito, usunąć liść laurowy i cynamon. Dodać oliwę z oliwek.

Sekret kruchego ryżu

Według Ołeksandra Ogorodnikowa, aby ryż okrągłoziarnisty był kruchy, należy umieścić go we wrzącej wodzie. Pomoże to zachować strukturę ryżu i zapobiegnie jego rozgotowaniu.

Do wody można również dodać cynamon i liść laurowy, aby ryż był bardziej aromatyczny.

