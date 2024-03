Jak suszyć rzeczy, aby nie blakły: wskazówki od gospodyń domowych

Suszenie prania na świeżym powietrzu ma wiele zalet: oszczędza energię elektryczną, zapobiega pleśni i nadaje ubraniom przyjemny aromat.

Jednak ciemne rzeczy tracą kolor pod wpływem światła ultrafioletowego. Można temu zapobiec bez specjalnych środków. Pisze o tym „The Telegraph".

Wywróć ubrania na lewą stronę

To najprostszy i najskuteczniejszy sposób. Spowoduje to wyblaknięcie wewnętrznej części, co nie jest tak zauważalne.

Suszyć w cieniu

Ubrania będą się mniej palić, jeśli nie będą suszone w bezpośrednim świetle słonecznym, ale w cieniu.

Użyj lin ze spinaczami do bielizny

Nie wieszaj ciemnych ubrań na suszarkach z metalowymi prętami, ponieważ mogą one nagrzewać się na słońcu i przyspieszać blaknięcie.

Nie susz prania zbyt długo

Po wyschnięciu ubrań zdejmij je z lin. Im dłużej stoi na słońcu, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wyblaknie.

Dodaj trochę octu do prania

Ocet pomaga zachować kolor tkaniny. Podczas prania ciemnych ubrań dodaj 1-2 łyżki octu do pralki.

Użyj specjalnych narzędzi

Istnieją specjalne żele i odżywki do prania ciemnych ubrań. Zawierają filtry UV, które chronią tkaninę przed blaknięciem.

Prawidłowo przechowuj ciemne ubrania

Ciemne ubrania przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

