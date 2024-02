Jak prać kurtki zimowe, aby nie zgubić puchu i nie poplamić materiału

Zimą kurtka puchowa staje się niezbędnym elementem garderoby. Ale prędzej czy później trzeba ją wyczyścić i wyprać.

Jak prać kurtkę puchową, aby puch się nie zgubił, a tkanina nie miała plam od detergentu, powiedzieli nam eksperci z clutter.com.

Jak prawidłowo prać kurtkę puchową

Należy zauważyć, że pierwszym krokiem jest zapoznanie się z instrukcjami na metce dotyczącej pielęgnacji odzieży. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje, takie jak to, czy kurtkę puchową można prać w pralce, jaki jest cykl prania i temperatura wody, specjalne instrukcje dotyczące określonych detergentów i jak prawidłowo ją suszyć.

Jeśli odzież wierzchnią można prać w pralce, należy wstępnie usunąć plamy za pomocą detergentu lub odplamiacza. Spróbuj pocierać plamy przed włożeniem kurtki puchowej do pralki.

Zapnij wszystkie guziki i zamki błyskawiczne. Sprawdź kieszenie i usuń wszystko, co nie jest potrzebne. Metalowe ząbki na zamkach błyskawicznych mogą uszkodzić inne ubrania w pralce. Pomaga to również kurtce puchowej zachować swój kształt, gdy przewraca się w pralce.

Przed praniem umieść piłki tenisowe w bębnie pralki.

Jeśli kurtka jest wypełniona syntetycznym poliestrem, dodaj do pralki odpowiednią ilość delikatnego detergentu. Jeśli masz kurtkę puchową, użyj specjalnego detergentu do puchu lub specjalnego proszku do prania.

Jeśli kurtka jest mała, umieść obok niej jeden lub dwa czyste ręczniki, aby zapobiec wstrząsom bębna.

Wybierz program dla odzieży delikatnej lub wełnianej i pierz w zimnej wodzie. Energiczne mieszanie lub wirowanie może uszkodzić wypełnienie kurtki, a gorąca woda może uszkodzić materiał zewnętrzny. Jeśli pralka posiada opcję dodatkowego płukania pod koniec cyklu prania, należy ją wybrać. Dzięki temu w kurtce ani na jej powierzchni nie pozostaną resztki mydła lub detergentu.

Jak suszyć kurtkę puchową

Wyjmij kurtkę z pralki i potrząśnij nią. Powieś kurtkę na wieszaku i wysusz na powietrzu. Sprawdzaj kurtkę co kilka godzin i wygładzaj wszelkie grudki wypełnienia, które tworzą się podczas suszenia. Po całkowitym wyschnięciu kurtka jest gotowa do noszenia. Nie wystawiaj kurtki na działanie nadmiernego ciepła, ponieważ może to spowodować stopienie materiału.

Jak spulchnić kurtkę puchową po praniu

Jeśli kurtka puchowa straciła część puchu po praniu i suszeniu na powietrzu, umieść ją w suszarce bębnowej na powietrzu (bez ogrzewania) na pięć minut z piłeczkami tenisowymi. Rozluźnią one wypełnienie kurtki i przywrócą jej puszystość.

Spróbuj użyć suszarki do włosów na ustawieniu "bez ciepła". Powietrze poruszy puch i wygładzi go wewnątrz.

