Kto nie zna folii bąbelkowej? Kiedy byliśmy dziećmi, uwielbialiśmy używać jej do zabawy, rozrywając ją ze wszystkich stron. Później zainspirowała nawet niektóre marki do wyprodukowania słynnej zabawki "Pop it".

Według Sante Plus folia bąbelkowa to nie tylko zabawa czy odstresowanie, ale przede wszystkim bardzo praktyczne i skuteczne opakowanie ochronne. Ale nie tylko. Bez względu na wszystko, może ona również uratować nas w niektórych ekstremalnych sytuacjach.

Folia bąbelkowa - lekarstwo na hipotermię

Podczas przeprowadzki, na przykład do transportu najbardziej kruchych lub delikatnych przedmiotów, jest to idealne narzędzie, które pomaga nam chronić rzeczy. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z nieoczekiwanego potencjału tej przezroczystej folii. W rzeczywistości istnieje bardzo nietypowe zastosowanie.

Według niektórych ekspertów, folia bąbelkowa może nawet ratować życie. Tak przynajmniej wynika z badań przeprowadzonych w 2009 roku przez grupę norweskich ratowników. Odkryli oni zakres jej możliwości. W szczególności fakt, że folia może chronić nas przed hipotermią.

Tak więc, zgodnie z tym badaniem, papier ten może izolować ciepło wewnątrz ciała znacznie lepiej niż kilka warstw bawełny. Odbijając ciepło z powrotem do ciała, bąbelki mogą utrzymać ciepło nawet w środku zimy. Testy wykazały, że materiał ma skuteczność zatrzymywania ciepła na poziomie 69%.

Według słynnej amerykańskiej kliniki Mayo, hipotermia występuje, gdy ludzkie ciało traci ciepło szybciej niż jest w stanie je wytworzyć. Jeśli dana osoba jest narażona na zimno przez zbyt długi czas, jej ciało nie jest już w stanie utrzymać "normalnego" ciepła wewnętrznego, a jeśli spadnie ono poniżej 35°C, może to szybko doprowadzić do ryzykownej sytuacji, a nawet potencjalnie śmiertelnego wyniku. Hipotermia może prowadzić do dysfunkcji narządów i śmierci, jeśli nie zwrócisz się o pomoc medyczną na czas.

Oczywiście zimą najlepszym sposobem, aby temu zapobiec, tj. aby zapobiec nadmiernemu spadkowi temperatury ciała, jest noszenie kilku warstw odzieży, aby pomóc utrzymać dobrą temperaturę wewnętrzną. Zalecane są również gorące napoje. Niektórzy ludzie mają również zwyczaj używania poduszki grzewczej pod kołdrą w bardzo chłodne wieczory. Ale teraz inny alternatywny materiał może być bardzo pomocny: folia bąbelkowa.

Jak utrzymać ciepło dzięki folii bąbelkowej?

Folia bąbelkowa uszczelnia ciepło wewnątrz ciała i izoluje przed wilgocią. W rzeczywistości, w zimne dni, a zwłaszcza przy złej pogodzie, mokre ubrania dodatkowo obniżają temperaturę ciała. Co więcej, zawsze zaleca się zdejmowanie mokrych ubrań tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć możliwej hipotermii.

W szczególności, aby chronić się przed deszczem i ulewami, nie wahaj się owinąć się warstwą folii bąbelkowej. Jest to tylko tymczasowe rozwiązanie, które ochroni Cię przed zimnem, gdy jesteś przykryty. Dlatego radzimy mieć je zawsze pod ręką, zwłaszcza w samochodzie.

Przypominamy, że wiele osób ma tendencję do prania ubrań w niskich temperaturach, aby oszczędzać wodę i energię elektryczną. Eksperci ostrzegają jednak, że może to być szkodliwe dla zdrowia.

