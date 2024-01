Jak sprawić, by smażone ziemniaki były idealnie chrupiące: życiowe triki szefów kuchni

Pyszne, chrupiące smażone ziemniaki to nie tylko smaczny obiad lub kolacja, ale także świetny dodatek do wielu potraw. Aby ugotować idealne ziemniaki, należy przestrzegać kilku prostych zasad.

Do smażenia najlepiej nadają się średniej wielkości czerwone lub różowe bulwy. Zawierają więcej skrobi, która zapewnia chrupiącą skórkę. Pisze o tym TSN.

Patelnia

Do smażenia najlepiej nadaje się patelnia z grubym dnem. Zapewni to równomierną dystrybucję ciepła i pomoże ziemniakom równomiernie się ugotować.

Olej

Do smażenia można użyć dowolnego oleju roślinnego. Najlepsze są jednak oleje rafinowane, które nie mają silnego smaku i zapachu.

Przygotowanie

Dobrze umyj i obierz ziemniaki. Lepiej pokroić je w plastry o grubości około 7-8 mm.

Rozgrzej olej na patelni i włóż do niego ziemniaki. Smażyć na średnim ogniu, mieszając co 5-7 minut. Gdy ziemniaki będą w połowie ugotowane, dodaj sól, zmniejsz ogień do małego, przykryj i kontynuuj smażenie do miękkości.

Podsumowując, pisaliśmy już o tym, jak sprawić, by smażone ziemniaki były jeszcze bardziej apetyczne.

