Miękkie ręczniki to klucz do komfortu i przytulności. Ale co, jeśli po praniu stają się sztywne? Wypróbuj ten prosty sposób, a przekonasz się, że Twoje ręczniki znów będą miękkie i delikatne.

Wideo dnia

Twarda woda jest głównym powodem, dla którego ręczniki tracą swoją miękkość. Nawet łagodne detergenty nie rozpuszczają się dobrze w twardej wodzie, więc nie spłukują się dobrze z włókien ręcznika, pisze Patriots of Ukraine.

Przeczytaj również: Dlaczego należy zrezygnować z używania płynu do płukania tkanin podczas prania ręczników i co zrobić, aby zachować ich miękkość jak najdłużej

Aby ręczniki były miękkie, można użyć zwykłej gliceryny sprzedawanej w aptece. Jedna łyżeczka gliceryny dodana do płynu do płukania tkanin podczas prania sprawi, że ręczniki będą miękkie i delikatne.

Gliceryna zmiękcza wodę i tkaniny oraz zapobiega tworzeniu się osadów na materiale. Ułatwia również prasowanie ubrań i zmniejsza elektryczność statyczną.

Aby ręczniki były miękkie, należy:

dodać 1 łyżeczkę gliceryny do pralki razem z płynem do płukania tkanin.

Jeśli nie chcesz używać płynu do płukania tkanin, dodaj 2 łyżeczki gliceryny do pralki.

Dodaj kilka kropli ulubionego olejku eterycznego do gliceryny, aby nadać ręcznikom przyjemny zapach.

Przypominamy, że regularne pranie ręczników jest również niezbędne dla zachowania zdrowia. UAportal przygotował wskazówki, jak prawidłowo dbać o ręczniki.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!