Jak zrobić naturalny odświeżacz powietrza z mandarynek: prosty sposób na życie

Mandarynki to pyszne i zdrowe owoce, które uwielbia wiele osób. Jednak po zjedzeniu mandarynki często po prostu wyrzucamy skórki. Tymczasem mogą one być wykorzystywane w codziennym życiu do różnych celów.

Skórki mandarynek mają jasny i przyjemny aromat, który może odświeżyć powietrze w pomieszczeniu. Publikacja ukr. media podpowiedziała nam, jak zrobić naturalny odświeżacz powietrza ze skórek mandarynek.

Opłucz skórki pod bieżącą wodą. Pokrój skórki na małe kawałki. Dobrze wysusz skórki. Umieść skórki w płóciennych lub papierowych torebkach. Rozłóż torby ze skórkami wokół mieszkania.

Możesz też po prostu położyć skórki mandarynek na kaloryferze. Dzięki ciepłu aromat cytrusów stanie się bardziej intensywny i szybko wypełni powietrze w pomieszczeniu.

Skórki mandarynek mogą pomóc odświeżyć buty, jeśli mają nieprzyjemny zapach. Aby to zrobić, wystarczy umieścić kilka skórek wewnątrz buta i pozostawić je na kilka godzin lub nawet na całą noc. Zapach szybko zniknie.

Aby mieć zawsze pod ręką skórki mandarynek do różnych zastosowań, można je odpowiednio przechowywać. W tym celu można

Zamrozić skórki w zamrażarce po pokrojeniu ich na kawałki.

Umieścić skórki w szklanym słoiku i przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.

Wcześniej lekarze poinformowali Cię, ile mandarynek możesz zjeść bez szkody dla siebie.

